Il futuro del trasporto pubblico del titano passa per un sondaggio realizzato dall'Università della Repubblica di San Marino per l'AASS.

Nell’ambito del progetto di ricerca “Ridefinizione del servizio di trasporto pubblico nella Repubblica di San Marino”, affidato dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici all’Area Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, è stato predisposto un sondaggio online con l’obiettivo di sottoporre a tutti gli interessati (attuali e potenziali) al servizio di trasporto pubblico locale una serie di scenari alternativi (per percorsi, orari, mezzi, tariffe, modalità operative, ecc.) in relazione ai quali essi possano esprimere le proprie preferenze. Attraverso tale strumento saranno identificate, applicando metodologie scientificamente solide, le principali linee di intervento in merito ai macrotemi da affrontare e risolvere in un progetto di revisione e sviluppo del servizio di trasporto pubblico locale caratterizzato da sostenibilità economica, sociale e ambientale, oggetto della seconda parte del lavoro. Il sondaggio, redatto sulla base delle principali evidenze emerse nell’ambito di incontri con le Associazioni dei Consumatori, Associazioni di Categoria, Segreterie di Stato ed Enti del Settore Pubblico interessati, è diretto a tutti i cittadini e residenti della Repubblica, ai frontalieri, a chi frequenta sistematicamente San Marino (per affari, acquisti, sport, tempo libero, eventi ecc.) e ai turisti. Le soluzioni progettuali alternative individuate sono sottoposte agli stakeholder, al fine di raccogliere ed elaborare le loro preferenze. Si otterranno in tal modo le indicazioni di partenza per lo sviluppo e la successiva ingegnerizzazione della nuova rete di trasporti pubblici. L’Area Ingegneria Gestionale dell’Università è coinvolta nell’iniziativa con ben 4 docenti, che da alcuni mesi stanno lavorando intensamente insieme ad AASS per sviluppare un modello simulativo multiscenario capace di fornire adeguato supporto alle decisioni dei vertici aziendali in ambito operativo, organizzativo, tecnico ed economico-finanziario sul tema del trasporto pubblico locale. Si auspica la massima partecipazione al sondaggio, che può essere compilato fino al 15 settembre 2022 collegandosi al seguente link: www.unirsm.sm/sondaggioAASS.

