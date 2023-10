"Il Genio Capicchioni" alla biblioteca di Serravalle

La Biblioteca Popolare di Serravalle, propone “IL GENIO CAPICCHIONI” incontro con Massimo Rastelli, autore di un documentario e di un romanzo dedicato a Marino Capicchioni e alla sua famiglia di liutai e musicisti sammarinesi. L’appuntamento è per il 30 ottobre alle 21, presso Admiral Point di Dogana (primo piano), nell’ambito della rassegna “Incontri del lunedì”. Tutto iniziò quando il giovane Marino Capicchioni si mise in testa di voler costruire un violino. Qualche anno dopo a Cremona, era il 1937, venne premiato al Concorso per il bicentenario della morte di Antonio Stradivari. Suo nipote Italo, da allievo di clarinetto della banda militare arrivò ad esibirsi nei più importanti teatri del mondo. Alfeo invece accompagnava alla fisarmonica Édith Piaf nei teatri parigini. Passione politica, emigrazione, miseria e riscatto tramite la musica. Queste sono le storie raccontate nel romanzo “il Genio Capicchioni – Grande maestro e meraviglioso artista” di Massimo Rastelli AIEP Editore (2019). Vicende di persone umili, genuine, sanguigne e geniali. Il documentario, che verrà proiettato in forma ridotta, anch’esso intitolato “Il Genio Capicchioni”, è dedicato a Marino Capicchioni. Raccoglie le testimonianze dei figli, di esponenti della famiglia e di persone che hanno conosciuto i liutai Marino e Mario Capicchioni. Sono inoltre presenti nel documentario filmati originali RAI e video amatoriali. Il documentario prodotto da San Marino RTV (2017) ha la regia di Antonio Prenna, la voce narrante è di Andrea Tamagnini. Massimo Rastelli nato nel 1958 a San Marino, ha pubblicato “Siti. Luoghi fisici, mentali, virtuali”, (2004, La Tribuna Sammarinese). Autore della pièce teatrale “Panem” sulle vicende della II Guerra Mondiale a San Marino (2015, Bradipoteatar). Autore del soggetto e dei testi del documentario “Il genio Capicchioni” con la regia di Antonio Prenna (2017, San Marino RTV) e del romanzo “Il genio Capicchioni” (2019, AIEP Editore). Ha pubblicato inoltre “Manuel Poggiali – Storia di un campione” (2021, AIEP Editore).

