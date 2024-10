Il Genio è sempre donna" - Rassegna Musical d'Autunno 2024

Carissimi Amici,

Altro concerto imperdibile della XXVI Rassegna Musicale d’Autunno.

Domenica 6 ottobre ore 17:30 - Teatro TitanoIL GENIO È SEMPRE DONNA Sabina Macculi (soprano)Maurizio Carnelli (piano)Musiche di Mozart, Paisiello, Chopin, Rossini, Viardot, MalibranIngresso €10,00Per info e prenotazioni: cameratatitano@omniway.sm - 337 1008856



Il racconto di una grande musicista e di un ambiente, quello parigino, di metà ottocento.“Michelle Ferdinande Pauline García, ricordata come Pauline Viardot, fu sorella minore di Maria Malibran. Studiò pianoforte con Franz Liszt; fu grande amica di George Sand e di Fryderyk Chopin che ebbe notevole influenza sulla sua arte di interprete. Nella sua lunga vita collaborò con compositori quali Schumann e Saint-Saëns che le dedicarono Lieder e Opere. Legata per decenni da un rapporto di stima e di reciproca ammirazione a Ivan Turgenev, scrisse con lui Arie e Operette, facendo convergere tutta la maestria della sua arte musicale nell’Opera Cendrillon (1904), operetta da camera con dialogo in tre atti, basata sulla fiaba di Perrault “Cenerentola”, ma con un approccio molto più spensierato rispetto agli altri adattamenti operistici di Massenet, Rossini e Isouard”.

“La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori (J. S. Bach)

