“Il Giovedì è Donna” torna con la quarta edizione: tre appuntamenti di musica dal vivo a San Marino

“Il Giovedì è Donna” torna con la quarta edizione: tre appuntamenti di musica dal vivo a San Marino.

Giunge alla quarta edizione “Il Giovedì è Donna”, la rassegna musicale che torna ad animare l'autunno sammarinese con tre appuntamenti dedicati alla musica dal vivo. Dal 29 ottobre al 3 dicembre, il Podere Lesignano ospiterà un programma che attraversa le sonorità del pop, del soul e del jazz, confermando un percorso artistico che nel tempo ha dato continuità a questa proposta musicale sul territorio. Un'iniziativa che contribuisce ad arricchire il panorama culturale e musicale della Repubblica di San Marino, offrendo occasioni di incontro tra artisti e pubblico e promuovendo l'ascolto della musica dal vivo in un contesto raccolto, dove la vicinanza tra musicisti e spettatori diventa parte integrante dell'esperienza. La quarta edizione, presentata da Lesignano Live, si sviluppa attraverso tre formazioni differenti, ciascuna con una propria identità artistica, in un percorso musicale che mette al centro la qualità delle interpretazioni, la contaminazione tra generi e il piacere dell'ascolto. Ad aprire il programma, giovedì 29 ottobre, saranno i Sound Fusion Project, formazione composta da Martina Maccolini alla voce, Antonio Jacopo Argento alla voce e chitarra, Luca Bombardi alle tastiere, Nicolas Biondini al basso e Valerio Rotondale alla batteria. Il gruppo proporrà una serata dedicata alle sonorità pop e soul, tra intrecci vocali, ritmo e contaminazioni musicali. Il secondo appuntamento, giovedì 26 novembre, vedrà protagonista il Lorena Fontana Quartet, una formazione che contribuirà ad ampliare il percorso musicale della rassegna attraverso una diversa sensibilità interpretativa e il dialogo tra voce e strumenti. A concludere il ciclo autunnale, giovedì 3 dicembre, sarà il Sabrina Angelini Octet, formazione di otto elementi che porterà sul palco un organico più ampio, offrendo un'ulteriore prospettiva sulle possibilità espressive della musica d'insieme. Tre appuntamenti che, pur nella diversità delle formazioni e delle proposte artistiche, condividono l'obiettivo di valorizzare la musica suonata e interpretata dal vivo, riconoscendo nella relazione diretta tra musicisti e pubblico uno degli elementi più significativi dell'esperienza musicale. Con questa quarta edizione, “Il Giovedì è Donna” prosegue il proprio percorso all'interno della proposta culturale sammarinese, contribuendo a mantenere viva l'attenzione verso la musica dal vivo anche nei mesi autunnali. La rassegna rappresenta un'occasione per avvicinarsi a linguaggi musicali differenti e per riscoprire il valore del concerto come momento di ascolto, incontro e condivisione. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.00 presso il Podere Lesignano, in Via dei Dativi 73, nella Repubblica di San Marino. L'ingresso ai concerti è di 15 euro. È inoltre prevista la possibilità di cenare su prenotazione, al costo di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni: +39 331 408 3542 – +39 393 965 5072.

Comunicato stampa

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