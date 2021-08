Il giro aereo d’Italia per velivoli ultraleggeri farà tappa a San Marino

Il secondo “Tour Italy”, giro aereo d’Italia per velivoli ultraleggeri e da diporto, farà tappa a San Marino mercoledì, 4 agosto. Partiti dalle coste della Maremma, i circa 35 velivoli, dopo aver toccato la Sardegna, il Lazio, la Campagna, le Puglie e l’Abruzzo, faranno tappa all’Aerodromo di Torraccia per proseguire poi, il giorno successivo, per Bassano del Grappa e concludere il giro a Vallegaffaro, nel delta del Po. La manifestazione, organizzata dal gruppo “Piloti di Classe”, vedrà lo spettacolare arrivo a Torraccia dei 35 aeroplani e di alcuni elicotteri nel pomeriggio di mercoledì, a partire dalle ore 17,00. Alle ore 20,00 è prevista una cena sul campo di volo alla quale, oltre alle Autorità sammarinesi, parteciperà il Sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini, il Senatore Luca Briziarelli, promotore della nuova Legge quadro italiana per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell’avio turismo e la Senatrice Ornella Rubini. Il successivo giovedì, 5 agosto, accompagnati dal Presidente dell’Aeroclub San Marino, Edgardo Casali e da alcuni membri del Consiglio Direttivo, i Piloti e gli equipaggi saranno ricevuti, alle ore 12,00, a Palazzo Pubblico, dal Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. La partenza degli aeroplani è prevista a partire dal primo pomeriggio di giovedì. L’Aeroclub San Marino è particolarmente orgoglioso di ricevere questi amici piloti che, nell’aver scelto di fare tappa nella nostra Repubblica, testimoniano come il nostro Aerodromo sia ormai accreditato fra le mete del turismo aeronautico e come l’Aeroclub continui con successo a perseguire lo sviluppo aeronautico del nostro Paese, con evidenti ricadute positive sull’economia sammarinese.

