Il Giro d’Italia d’Epoca sui francobolli della Repubblica di San Marino

“Il Giro d’Italia d’Epoca” è l’unico circuito italiano dedicato al ciclismo rievocativo, con lo scopo di valorizzare i territori e la storia del ciclismo, attraverso la memoria dei campioni del passato, ma anche la riscoperta dei sapori e delle tradizioni locali. Le 13 tappe del Giro d’Italia d’Epoca 2023 si svolgeranno lungo tutto il territorio italiano, andando a valorizzare le realtà locali e le bellezze paesaggistiche, a sostegno di un turismo lento ed ecosostenibile. Quest’anno alle tappe italiane si aggiungono alcuni eventi esteri, tra i quali La Titanica di San Marino, che si correrà il 17 e il 18 giugno 2023, una scelta voluta per rendere omaggio alla bellezza della Repubblica e celebrare lo spirito di fratellanza e l’amore per il ciclismo che accomuna i due Paesi. Un legame testimoniato dal fatto che, quando nel 1965 il Giro d’Italia partì per la prima volta fuori dal territorio italiano, ad accoglierlo fu naturalmente l'amica Repubblica di San Marino. Per l’occasione Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino ha realizzato un francobollo da euro 1,20 che ritrae un ciclista con la mappa dell’Italia sullo sfondo.