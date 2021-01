Il giuramento, in videoconferenza, dei due Giudici per la Corte per il Trust e i rapporti fiduciari

Ha avuto luogo oggi, rispettivamente alle ore 14,15 e alle ore 14,30, il giuramento dei due Giudici per la Corte per il Trust e i rapporti fiduciari, Dott. Luigi De Ficchy e Prof.ssa Chiara Tenella Sillani, nominati dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 luglio scorso. Il giuramento si è svolto in modalità videoconferenza, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 del Decreto Legge 17 dicembre 2020 n.219. Con tale norma, in forza delle disposizioni vigenti per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19 e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria derivante da tale diffusione, è stata introdotta la facoltà di prestare giuramento in tale modalità per coloro che risiedono fuori dal territorio della Repubblica. Oggi, dunque, così come prescritto dalla precitata disposizione, il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini, in una Sala di Palazzo Pubblico, avanti alla Ecc.ma Reggenza e alla presenza di due testimoni e del Segretario di Stato per la Giustizia, ha ricevuto il giuramento del Dott. De Ficchy e della Prof.ssa Tenella Sillani in collegamento da remoto dalle rispettive sedi. I due giudici hanno dato lettura integrale della formula di rito; a seguire la Ecc.ma Reggenza, i due testi e il Segretario di Stato per gli Affari Interni in qualità di notaio rogante, come da legge e prassi, hanno sottoscritto il verbale di giuramento. Con la prestazione del giuramento il Dott. De Ficchy e la Prof.ssa Tenella Sillani assumono ufficialmente l’incarico di giudici per la Corte per il Trust, incarico che avrà durata quinquennale.

c.s. UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE