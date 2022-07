Il gonfalone della città di Rimini con l’Assessora Francesca Mattei, presenti ieri a Fossoli, per il 78° Anniversario della Strage dei 67 Martiri

C’era anche il gonfalone della città di Rimini ieri, con l’Assessora Francesca Mattei e una delegazione della Polizia Locale di Rimini in rappresentanza del Comune, per la commemorazione del 78° Anniversario della Strage dei 67 Martiri di Fossoli. Una presenza doverosa e sentita per commemorare i 67 internati politici, prelevati dal Campo di concentramento di Fossoli, che furono trucidati dalle SS naziste all'interno del poligono di tiro di Cibeno. Le vittime provenivano da 27 diverse province italiane, avevano diversa estrazione sociale e rappresentavano le varie anime antifasciste dell’epoca. Alla cerimonia commemorativa, a cui hanno partecipato diversi rappresentati di enti pubblici e di associazioni, tra cui il Comune di Santarcangelo di Romagna, sono intervenuti Alberto Bellelli, Sindaco Città di Carpi; Pierluigi Castagnetti, Presidente Fondazione Fossoli e Elisabetta Gualmini, Europarlamentare. La Cerimonia è stata accompagnata dal Corpo Bandistico "Città di Carpi”.

c.s. Comune di Rimini

