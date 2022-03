Il Governatore del Distretto 108TB ospite del Lions Club San Marino Undistricted

Il Governatore del Distretto 108TB ospite del Lions Club San Marino Undistricted.

Il Governatore Lions del Distretto 108 TB, Giordano Bruno Arato, ha fatto visita al Lions Club San Marino Undistricted. Nel corso della serata il Governatore ha ricordato i doveri di ogni socio Lions che, soprattutto nella peculiarità del periodo che stiamo attraversando, sono ancora più preziosi e necessari. I Lions adottano il motto “We Serve” che racchiude il senso della missione Lions come vista dal fondatore del Club Melvin Jones. La forza del Lions Club è nella sua unione, dove i singoli soci, i singoli Club e i singoli Distretti insieme possono accrescere notevolmente il risultato complessivo. Non è la forza di ciascun individuo, ma la coesione di diverse singole forze che nel loro insieme sviluppano il potenziale che riesce a fare la differenza. I grandi progetti sono il sempre il frutto di tante energie messe insieme sia a livello locale, sia a livello internazionale. Il Presidente del Lions Club San Marino Undistricted Emanuele Cesarini ha ringraziato il Governatore per lo stimolo che con le sue parole ha impresso al nostro Club consolidando il forte senso di appartenenza che contraddistingue i soci Lions in ogni parte del mondo.

[Banner_Google_ADS]

Comunicato stampa

Lions Club San Marino Undistricted





I più letti della settimana: