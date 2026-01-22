​Il Governo di San Marino tutela l'indipendenza delle Istituzioni contro ogni tentativo di condizionamento esterno

​Il Congresso di Stato interviene per ribadire la propria posizione in merito alle recenti e pretestuose ricostruzioni giornalistiche apparse su testate internazionali e riprese in Italia e localmente, riguardanti vicende finanziarie oggetto di indagine giudiziaria. È necessario fare chiarezza su un metodo comunicativo che appare sempre più chiaramente volto a esercitare indebite pressioni verso gli uffici preposti e l'autorità giudiziaria, la cui autonomia costituisce il pilastro imprescindibile della nostra Repubblica.

​Il tentativo di trasformare l’azione della magistratura e degli organi di controllo in un terreno di scontro mediatico, alimentato da narrazioni distorte, non troverà in questo Governo un interlocutore disposto a cedere a logiche di ricatto o intimidazione. Le istituzioni sammarinesi operano nel pieno rispetto della legge e dei protocolli internazionali: chi oggi invoca presunte opacità o evoca spettri del passato, mirando a ledere l'immagine internazionale del Paese, agisce deliberatamente contro l'interesse collettivo dei cittadini.

​Risulta evidente come determinati centri di potere, infastiditi dal percorso di rigore e legalità intrapreso, tentino di utilizzare la leva mediatica per screditare il sistema Paese proprio in una fase storica decisiva. Il riferimento è al percorso di associazione con l'Unione Europea, un obiettivo strategico che San Marino persegue con convinzione e che rappresenta la più solida garanzia contro ogni velleità di ritorno a stagioni di isolamento e impunità. Sorprende, ma solo in parte, constatare come tali attacchi trovino talvolta sponda o risonanza anche all'interno dei nostri confini, prestando il fianco a chi vorrebbe vedere San Marino ai margini dello scacchiere europeo.

​Il Congresso di Stato richiama tutte le forze politiche, sociali ed economiche a una profonda responsabilità: fare sistema significa difendere l’onorabilità della Repubblica e sostenere chi, negli uffici giudiziari e amministrativi, lavora quotidianamente senza subire condizionamenti. Non resteremo spettatori passivi di fronte a strategie che puntano a delegittimare il percorso di trasparenza avviato. La risposta di San Marino sarà affidata esclusivamente alla forza dei fatti e alla solidità delle sue istituzioni, che continueranno a operare per garantire la massima conformità agli standard internazionali, isolando chiunque creda di poter trattare la giustizia come merce di scambio o strumento di pressione politica.

c.s. Congresso di Stato







