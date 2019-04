“Il governo mistifica il Report di Fitch”

Il Partito Socialista esprime profonda preoccupazione per quanto emerge dalla nota pubblicata dall’Agenzia internazionale di Rating Fitch a seguito della periodica revisione del merito creditizio del nostro Paese. Fitch conferma quanto affermato dal Partito Socialista in merito alla grave crisi economica che continua a pesare come un macigno su San Marino. Fitch rileva in più passaggi la totale inadeguatezza del governo sammarinese: da un lato sostiene che vi sia una debole risposta politica alla crisi del settore bancario (“a weak policy response to the banking sector crisi”) dall’altro che la situazione economica interna sia tutt’altro che positiva dovuta a un’economia poco diversificata, una alta dipendenza dall’economia italiana, alcuni problemi di qualità dei dati e una debole crescita del PIL (“Limited economic diversification, high reliance on Italy's economy, data quality issues and weak GDP growth also weigh on the rating”). Ciò che appare essere diametralmente opposto alle bugie che il governo targato Adesso.sm continua a raccontare ai cittadini, per tramite del Segretario con la delega a Facebook recitante “Mentre i disfattisti dicono che tutto va a rotoli, Fitch conferma il suo rating sulla Repubblica. Segno di una economia solida e forte, nonostante un sistema bancario da rilanciare. Lavoriamo.” Appare incredibile che un membro di governo possa dichiarare l’esatto opposto a quanto scritto dall’Agenzia di Rating, mentendo brutalmente ai cittadini. Il Partito Socialista sostiene da tempo la totale inadeguatezza di questo governo, l’incapacità di far fronte alle problematiche sistemiche e la totale assenza di un piano di rilancio del Paese nonostante le numerose consulenze assegnate ad amici e parenti in questi due anni e mezzi di governo. Tuttavia, non avremmo mai pensato che il governo potesse arrivare a distorcere la realtà al punto tale da mentire persino su documenti scritti .