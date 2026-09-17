Il “Gran Premio Nuvolari” torna sul Titano-sabato 19 settembre suggestiva sfilata nel Centro Storico della Repubblica di San Marino

Il “Gran Premio Nuvolari” torna sul Titano-sabato 19 settembre suggestiva sfilata nel Centro Storico della Repubblica di San Marino.



La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere, sabato 19 settembre, il momento più atteso della seconda tappa della 36ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la prestigiosa manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche.

Attorno alle ore 17.30, gli equipaggi entreranno nel Centro Storico Patrimonio UNESCO da Via Donna Felicissima, dando il via ad una spettacolare sfilata che attraverserà Piazza della Libertà fino alle 20.30. La cornice unica del Titano offrirà al pubblico uno spettacolo di rara bellezza, con il fascino intramontabile delle vetture d’epoca che renderanno omaggio alla memoria del grande pilota mantovano Tazio Nuvolari, sportivo leggendario che ha scritto la storia dell’automobilismo mondiale.

Il transito sul Titano non è soltanto una tappa sportiva, ma un intenso momento di celebrazione identitaria, la Repubblica di San Marino accoglie il mito di Nuvolari in un simbolico innesto con il proprio patrimonio storico e culturale, all’insegna dell’incontro tra tradizione e modernità, memoria e futuro.

Il Gran Premio Nuvolari, parte il 18 settembre da Piazza Sordello a Mantova, annovera la partecipazione di 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo, impegnati in un percorso di oltre 1.100 km attraverso Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Repubblica di San Marino.

Come da tradizione, il numero 1 è riservato simbolicamente al grande Tazio Nuvolari. Una rappresentanza di moderne Gran Turismo aprirà il convoglio, seguita da 260 auto storiche in rappresentanza di 35 case automobilistiche: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle classiche francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno 80 le vetture anteguerra (1923-1939) a prendere parte alla manifestazione, rendendo ancora più prestigiosa la parata.

Giovedì 17 settembre gli equipaggi si ritrovano a Mantova per le verifiche tecniche e la tradizionale cena di benvenuto.

Venerdì 18 settembre la prima tappa attraverserà la Pianura Padana e gli Appennini, con passaggi da Carpi e dagli Autodromi del Mugello e di Imola, per poi raggiungere Cesenatico e concludersi a Rimini.

Sabato 19 settembre da Rimini gli equipaggi si dirigeranno verso Marche, Umbria e Toscana, transitando tra Sant'Angelo in Vado, Città di Castello, l'Autodromo di Magione, Cortona e Arezzo. Il rientro passerà da Sansepolcro, dal Passo di Via Maggio e, sul finire, dalla Repubblica di San Marino. Le auto scenderanno poi a Rimini per l’arrivo di tappa.

Domenica 20 settembre l'ultima tappa condurrà i concorrenti verso nord, con le decisive prove cronometrate di Meldola, i circuiti cittadini di Forlì e Lugo di Romagna e la Power Stage in Piazza Ariostea a Ferrara. Dopo il pranzo nella millenaria Abbazia di San Benedetto Po, gli equipaggi faranno ritorno a Mantova per il trionfale arrivo.

Le origini del Gran Premio Nuvolari risalgono al 1954, quando, su iniziativa degli organizzatori della Mille Miglia, venne istituita una gara dedicata al grande campione mantovano, scomparso l’11 agosto 1953. Da allora, la manifestazione continua a celebrare il mito di Nuvolari, coniugando sport, tradizione e cultura automobilistica.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

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