“Il Grande Olmo”: il nuovo periodico informativo della Giunta di Montegiardino

Le notizie della Giunta di Castello di Montegiardino adesso arrivano con “Il Grande Olmo”, Periodico informativo della Giunta, inviato a tutte le famiglie del Castello. Si tratta di una pubblicazione periodica voluta espressamente dai membri di Giunta per rispondere alla sempre maggiore richiesta di approfondimento di informazione e per dare spazio alle idee e agli interventi dei Montegiardinesi. Per le notizie in tempo reale abbiamo potenziato l’utilizzo dei social (FB e Instagram). Con il Giornale, quattro pagine il primo numero, l’amministrazione vuole raggiungere tempestivamente i cittadini a casa, negli uffici, nei circoli, nelle edicole, in tutti i luoghi di ritrovo ed aggregazione, così da informarli sull’avanzamento dei lavori di opere pubbliche, eventi eccezionali, culturali e sociali, inaugurazioni. Più la conoscenza diventa patrimonio comune, più si riduce il rischio che poche persone possano decidere per tutti. Se si agisce per il bene del proprio territorio, bisogna adoperarsi perchè tutti abbiano gli strumenti per poter approfondire i meccanismi di funzionamento della Giunta. È questo uno dei primi segnali che la nuova Giunta di Montegiardino, eletta il 29 novembre 2020, intende concretamente mandare alla propria comunità, segnale al quale ne seguiranno altri, già in via di progettazione e dei quali verrà data pronta comunicazione. Ovviamente su Il Grande Olmo.

c.s. Giunta di Castello di Montegiardino