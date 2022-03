Il grazie delle Istituzioni sanitarie ai volontari della Protezione Civile per l’attività svolta

Il grazie delle Istituzioni sanitarie ai volontari della Protezione Civile per l’attività svolta.

Le Istituzioni sanitarie sammarinesi hanno voluto ringraziare ufficialmente i Volontari della Protezione Civile per i numerosi servizi svolti a supporto dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Nella giornata di ieri, si è tenuta nella sala “il Monte” dell’ISS, una cerimonia alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità, del Segretario di Stato per il Territorio, del Comitato Esecutivo ISS, dei funzionari della Segreteria di Stato per agli Affari Interni e della Segreteria di Stato per l’Industria e del Capo della Protezione Civile. Sono infatti oltre un centinaio, coloro che in questi mesi di emergenza sanitaria hanno dedicato tempo ed energie nell’affiancare l’ISS in numerose attività al servizio della popolazione. Risorse umane preziose che sono state e sono presenti presso il Punto Vaccini Ospedaliero, nel controllo degli accessi, nel trasporto vaccini e, successivamente, anche nel servizio Info Covid attraverso il numero sanitario 0549 994001.

Un’attività svolta senza sosta ed encomiabile che le Istituzioni sanitarie, insieme al Coordinamento della Protezione Civile hanno voluto ringraziare ufficialmente attraverso la consegna di un attestato di ringraziamento.

Nel dettaglio, si elencano alcuni numeri relativi ai diversi servizi svolti dai volontari della Protezione Civile:

- Servizi: Assistenza Punto Vaccini, Controllo Green Pass, Trasporto Vaccini

Durata: dal 15/11/2021 al 18/02/2022 per un totale di 15 settimane;

Organizzazione del servizio: due turni al giorno di minimo 4 ore l'uno, dal lunedì al venerdì, N. volontari impiegati: 80 volontari impiegati a rotazione nei vari turni

- Servizio Infocovid

Durata: dal 22/12/2021 al 25/02/2022 per un totale di 10 settimane;

Organizzazione del servizio: due turni al giorno da minimo 3 ore l'uno, dal lunedì al sabato N. volontari impiegati: 16 volontari impiegati a rotazione nei turni (per svolgere questa mansione, è stato selezionato un gruppo che ha seguito due specifici corsi di formazione, organizzati da medici e infermieri del Covid Team e dall’Ufficio Stampa ISS.)

- N. telefonate gestite: 5.395 (in media circa 540 telefonate a settimana)

Le ore complessive impiegate dai Volontari nei vari servizi sono state 2082, così distribuite nei vari servizi:

340 ore per l’assistenza al punto vaccini di Cailungo;

76 ore per il trasporto vaccini dall’Ospedale al Punto Vaccini presso il Centro Commerciale Azzurro;

1109 ore per il controllo Green Pass ai due ingressi dell’Ospedale;

531 ore per il servizio InfoCovid ISS;

26 ore per il Logistic team.

Roberto Ciavatta (Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale): “È un vero piacere essere qui oggi per porgere questo omaggio, doveroso, a voi volontari della Protezione Civile, che siete ormai da due anni, cioè da quando questa pandemia ha cambiato totalmente le nostre vite, una delle vere risorse in più per tutta la collettività sammarinese. Non posso che ringraziarvi a nome mio e di tutto il Governo che qui rappresento”.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente): “Oltre che condividere le parole del collega con delega alla Sanità, posso dirmi davvero soddisfatto dei risultati che grazie alla nuova legge dedicata alla Protezione Civile sammarinese abbiamo ottenuto. Voi siete la testimonianza che, investire su questa importante istituzione del nostro territorio, non è solo necessario, ma doveroso”.

Francesco Bevere (Direttore Generale Istituto Sicurezza Sociale): “Non posso che associarmi ai ringraziamenti dei Segretari di Stato. I volontari rappresentano la generosità nel linguaggio e nell’opera che solo loro sanno svolgere quotidianamente al fianco delle Istituzioni con tanta passione. Estendete questo mio ringraziamento anche alle vostre famiglie, in quanto il volontario si porta sempre dietro una serie di gioie, ma anche di tensioni e di tempo rubato all’affetto dei propri cari. Grazie di cuore, ancora una volta”.

La Segreteria di Stato per il Territorio

Segreteria di Stato per la Sanità

Segreteria di Stato per gli Affari Interni

La Segreteria di Stato per l’Industria

Istituto per la Sicurezza Sociale

Servizio Protezione Civile

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: