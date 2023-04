Il 'Grazie' di Aslem per la Campagna di Pasqua

ASLEM desidera rivolgere un sentito GRAZIE di cuore a tutti per il successo ottenuto in occasione della tradizionale Campagna di Pasqua che andrà a sostenere la ristrutturazione del Day Hospital del Reparto oncologico e oncoematologico dell’Ospedale di Stato. Questo incredibile risultato è stato reso possibile dai cittadini Sammarinesi che hanno scelto i prodotti solidali ASLEM, da tutti i Volontari che supportano ASLEM attraverso la loro opera gratuita, da attività, aziende del territorio e Istituzioni Pubbliche che, con la loro presenza, hanno garantito ad ASLEM disponibilità e sostegno. “Siamo grati per questo risultato: San Marino anche in questa occasione ha scelto di sostenere tutti i pazienti oncologici e oncoematologici attraverso la nostra Campagna” Queste le parole della Presidente ASLEM Patrizia Cavalli “Siamo orgogliosi di essere al fianco di tutti i malati e delle famiglie che soffrono a causa di queste malattie, l’iniziativa vuole essere un messaggio di speranza per tutto il territorio. ASLEM è con Voi.” E’ così che l’Associazione conclude, porgendo da parte della Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo ASLEM un augurio di buone feste.

cs Aslem