Il Green Fest San Marino a Pesaro: relazioni e scambi tra territori limitrofi per un’unica sostenibilità

Martedì scorso a Pesaro presso la Sala del Consiglio Comunale, il Green Festival San Marino e Montefeltro nella persona di Gabriele Geminiani ha incontrato il vicesindaco Daniele Vimini e l'assessore all'Ambiente alla Sostenibilità Maria Rosa Conti. Obiettivo riprendere alcuni progetti già trattati in Pesaro Capitale della Cultura 2024. Nello specifico si è approfondito, nell'ottica di creare un format itinerante, il progetto per la lotta alle plastiche in mare dal titolo "Guardiani del mare. Dalle reti dei Pescatori alle reti Sociali". L'intento è quello di realizzare a Pesaro o meglio ancora a Fiorenzuola di Focara, una sorta di Osservatorio ambientale rivolto alle plastiche in mare, con una sezione didattica – ricerca microscopica e fisica delle microplastiche nella sabbia - ed espositiva fruibile dalle scuole ma anche da cittadini e turisti. Altro capitolo trattato è la Campagna "Acqua Viva", già felicemente in corso nel Titano, che si propone di combattere la plastica dalle nostre tavole attraverso la valorizzazione dell'acqua di rubinetto. Lo fa entrando nel vivo della sensibilità dei bambini con una favola pensata ad hoc e un questionario sul consumo di acqua a tavola, destinato alle famiglie. "Connettori di micromondi e moltiplicatori di esperienze, è la filosofia con la quale oltre 8 anni fa nasceva un progetto che - a fronte di sacrifici e professionalità oggi pubblicamente riconosciuti - è diventato un riferimento per il territorio e non solo. Con una sua rete di relazioni dislocate in tutta Italia” dice Gabriele Geminiani, ideatore e organizzatore del Green Festival e di una infinità di attività collaterali. "Le relazioni create con i comuni di Rimini e Pesaro e fra questi e la Repubblica di San Marino - conclude Geminiani - possono rappresentare efficaci acceleratori di idee e di progetti condivisi su ambiente e sostenibilità, se solo ci sarà la volontà di lasciarsi contagiare da tale fucina di idee".

Comunicato stampa







