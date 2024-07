Il Green Festival e la sua rete di consulenza a disposizione di San Marino

Ad Arezzo con Fabio Roggiolani ideatore di Ecofuturo Festival e amico del Green Festival San Marino dai suoi esordi. Un luglio ricco di incontri per Gabriele Geminiani patron del Green Festival San Marino, che ha nel cassetto progetti ambiziosi, come la creazione di un Osservatorio sulla Sostenibilità Interterritoriale Sammarinese (O.S.I.S.) e alcuni progetti sulla Linea Gotica partendo proprio da quel Cippo di Monte Pulito a Faetano, che lui stesso ha progettato. Dopo essersi confrontato con Grazia Francescato leader dei Verdi, Annarosa Buttarelli l'ideatrice del Festival della Letteratura di Mantova e Maria e Giovanni Girolomoni, figli del grande Gino ideatore di Alce Nero, c’è stato il recente incontro con Alessandro Anghileri, titolare di Finproject srl, agenzia riminese che cura l’accesso ai bandi internazionali per conto di aziende e amministrazioni. Anche il lavoro con le amministrazioni tessuto sul territorio è stato minuzioso quanto sistematico: con il comune di Pesaro ha creato un fervido asse di scambio con l'assessora per l'Ambiente recentemente riconfermata Maria Rosa Conti e come festival gli è stato dedicato un sabato pomeriggio all'interno di Pesaro Capitale della Cultura 2024, mentre l'assessora per l'Ambiente di Rimini Anna Montini lo ha personalmente intercettato e invitato a portare l'edizione del Green Festival Montefeltro 2024 a Rimini il prossimo 19 e 20 ottobre.

La stessa attività di rete è stata sviluppata in questi anni con le amministrazioni della Valconca e della Valmarecchia, marchigiana come romagnola. Quella di creare un dialogo fattivo fra le varie realtà del territorio è infatti la mission fondante del Green Festival San Marino, perché solo insieme si può vincere la sfida della modernità e della globalizzazione andando a sostenere le vacillanti economie dell’entroterra, puntando su asset vincenti quali il turismo sostenibile e la biodiversità della filiera agroalimentare. Lo scorso weekend è stata la volta di Fabio Roggiolani, personaggio eclettico e vulcanico del palcoscenico della sostenibilità nazionale, fondatore insieme a Jacopo Fo di Ecofuturo Festival e del magazine-Tv Equologia. È stato Presidente Regionale della Commissione Agricoltura e quindi Presidente Commissione Sanità della Regione Toscana alla quale ha lasciato una importante eredità: la riconversione energetica degli ospedali toscani, fatta dal 2005 al 2010, che fa risparmiare alla Regione più di 22 milioni all’anno! Fra i vari temi discussi prima e durante il pranzo nella sua casa ad Arezzo, il più insistito è stato quello dell’agricoltura e della terra, con la semina ‘su sodo’ senza più l’utilizzo dell’aratro ‘sovvertitore’.

Con questo sistema si ottiene sia un aumento delle produzioni agricole che dello stoccaggio della CO2 nel terreno, che con l’aratura ortodossa che fa uso di mega aratri, si andrebbe invece a liberare a danno dell'effetto serra. Ma il cavallo di battaglia di Roggiolani è la diffusione massiccia delle energie rinnovabili soprattutto in rapporto con l’agricoltura, prediligendo non il bisogno delle energie rinnovabili, ma la necessità dell’agricoltura di proteggersi dai cambiamenti climatici in atto. E così il Green Festival con la sua rete strutturata di relazioni di alto livello può mettersi a disposizione dei suoi partner istituzionali e degli sponsor che l’hanno seguito e sostenuto in questi anni, mettendo nero su bianco progetti a media-lunga scadenza che non vanno a incidere e impoverire le casse dello stato, in questo caso Sammarinese. Una Repubblica, quella di San Marino, che potrebbe diventare con la messa a segno di alcuni goal, un modello di riferimento per la sostenibilità a livello internazionale.

