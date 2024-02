Il Green Festival intervista i produttori

La VI edizione del Green Festival San Marino del 23 e 24 febbraio, dal titolo “Territorio e biodiversità”, oltre a tavoli tematici di approfondimento, prevede un’indagine conoscitiva dei settori della filiera agroalimentare sammarinese, con interviste ai produttori direttamente sul “campo”. Si va dal produttore ortofrutticolo a quello del miele, da quello dei cereali a quello della carne, ognuno in rappresentanza della propria categoria di appartenenza. Nelle interviste, fra le altre cose, si sono voluti approfondire gli effetti dei cambiamenti climatici nelle diverse produzioni. Un trend in crescita vertiginosa, che non può lasciare indifferenti e non far pensare a misure di contenimento in sinergia con le istituzioni. La lettura finale dei dati alimenterà i tavoli del festival che, si auspica, forniranno indicazioni e risposte su come favorire e migliorare l’operatività del settore, consentendo quindi di progettare interventi di policy finalizzati a stimolare la diffusione degli schemi di filiera corta. Le interviste sono raccolte in un grazioso quaderno dal titolo emblematico "Terra Madre" e verrà presentato all’inaugurazione del festival dove sarà dato in omaggio a tutti i presenti. Informazioni sulla pagina FB: San Marino Green Festival

c.s. Green Festival San Marino