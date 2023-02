Il Green Festival Montefeltro scende a riva Dopo quattro anni di idee ed iniziative distribuite sui versanti dell’alta Valconca e Valmarecchia il Green Festival toccherà i comuni di Rimini e Pesaro.

Dopo oltre 4 anni di assiduo lavoro tra l’alta Valconca, l’alta Valmarecchia e la Repubblica di San Marino, il Green Festival Montefeltro scende a riva per inglobare nella sua rete virtuosa anche i comuni capoluoghi di provincia di Rimini e Pesaro. Per l’edizione 2023 dal titolo “La rinascita del fiume. La cura dell’acqua”, è stato infatti creato un percorso di avvicinamento al festival di settembre, fatto di tante tappe che toccheranno i comuni di 3 province, 2 regioni e la Repubblica del Titano. Giovedì scorso, presso la CNA di Pesaro Gabriele Geminiani, patron del festival, ha incontrato Francesca Marchetti, direttrice di SaniDOC, un'associazione di promozione sociale che opera in ambito sanitario e che nasce su volere di CNA. Il tema dell'incontro, a cui ha partecipato anche Romeo Salvi promotore di eventi culturali e amico del festival, è la ricerca di sinergie nell'ambito di progetti che includano salute e ambiente. Nel pomeriggio le attività relazionali del festival si sono spostate al Centro Ricerche Floristiche delle Marche dove Geminiani ha incontrato il direttore del Centro Sandro Di Massimo e il professor Roberto Vecchiarelli, per un progetto inserito nel palinsesto del Green Festival e che coinvolgerà anche l’Accademia di Belle Arti d’Urbino. “L’Accoglienza che ci sta riservando Pesaro, è davvero straordinaria– ha commentato Geminiani – su Rimini non avevamo dubbi, vista la non soluzione di continuità che la città ha con i territori dell’entroterra in cui siamo stati maggiormente attivi. Sicuramente il buon lavoro svolto sul piano dei fatti e della comunicazione è stato premiante nel promuoverci sino a Pesaro e oltre. Al di là delle collaborazioni tematiche che un eco festival fisiologicamente può sviluppare, quello di interagire con un’accademia di belle arti, un corso di design o un collettivo d’artisti rappresenta la peculiarità di un progetto che fa dell’arte e della creatività i propri strumenti di narrazione e di comunicazione”. Su Pesaro nelle ultime due settimane sono intercorsi altri importanti contatti, poi concretizzatesi, con l’Istituto agrario Cecchi e il Podere Leonardi, che a sua volta ha coinvolto la storica libreria il Catalogo. E lunedì prossimo una delegazione del Green Festival sarà ricevuta, sempre a Pesaro, dall’assessora per l’ambiente Maria Rosa Contie, vista la “militanza” ecologica della Conti, anche in quell’occasione, di cose da dirsi ce ne saranno davvero tante.

