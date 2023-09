Il Green Festival racconta la favola ecologica di Cola Pesce

Domenica scorsa, presso la Biblioteca Louis Braille di Baia Flaminia a Pesaro, si è svolta la presentazione del piccolo quanto prezioso libro “Cola Pesce e Burdela Turchina”, un classico della tradizione favolistica del sud, rivisitato dallo scrittore e, come lui stesso ama definirsi, marinaio, Fabio Fiori in un contesto tutto romagnolo e soprattutto, adriatico. Presenti l'assessora per l'ambiente del comune di Pesaro Maria Rosa Conti, e la presidente dell'associazione la Ginestra del San Bartolo, Anna Manca, organizzatrice dell’evento. Sul palco Fabio Fiori autore del testo e Gabriele Geminiani, che invece ha curato le originali illustrazioni perché fatte con oggetti e relitti ritrovati sulle spiagge dopo le burrasche invernali. “Cola Pesce è una leggenda e un po' dello spirito di Cola Pesce abita tutti quelli che amano tuffarsi, nuotare, immergersi nel Mediterraneo– ha detto Fabio Fiori – e mi è piaciuto pensare che Cola Pesce si sia spinto nuotando anche in Adriatico incontrando una bellissima e guizzante bambina chiamata Burdela Turchina.” Nel sentire degli autori si tratta di una favola ecologica, nel senso che Cola Pesce recupera dai fondali quello che gli uomini vi hanno buttato, di certo privilegiando le cose di valore, che un re avido continua a chiedergli con crescente pressione. Il libro, a tutti gli effetti un’edizione d’arte, è stato pubblicato per i tipi di NFC Edizioni in tiratura limitata. Cinquanta copie numerate e firmate, sono custodite in un piccolo scrigno e accompagnate da un intervento artistico di Gabriele Geminiani. L’itinerario del Green Festival prosegue sabato 9 settembre a Verucchio per la presentazione del Micro. Museo dell’Oggetto Ritrovato, per poi concludersi nel weekend del 23 e 24 settembre a San Vito di Rimini. Info sulla pagina FB Green Festival Montefeltro.

cs Green Festival