Il Green Festival San Marino Montefeltro a Ecomondo.

Seconda giornata oggi, mercoledì 5 novembre, per la 28ª edizione di Ecomondo, evento internazionale di riferimento per la green, blue and circular economy, in programma fino al 7 novembre alla Fiera di Rimini. E anche quest'anno Green Festival San Marino Montefeltro è presente all'interno dello stand di uno dei suoi partner storici, Labelab. Per Geminiani, ideatore del Green Festival, Ecomondo rappresenta una piattaforma irrinunciabile per contatti e relazioni nell'ambito della Green Economy e della sostenibilità. In tale occasione il team del Green Festival presenta il suo progetto di punta: "ACQUA VIVA. Il sogno di una cosa usa e getta", una campagna didattica pensata per le scuole primarie. Un progetto educativo strutturato su una stupenda Favola eco-poetica dedicata sia alla lotta alla plastica dalle nostre tavole domestiche che alla valorizzazione dell'acqua del rubinetto. Quindi una campagna rivolta a ridurre la plastica in un paese come l'Italia che si ritrova con il triste primato in Europa per la produzione di bottiglie di plastica. E nel contempo una campagna di informazione sulla bontà dell'idropotabile che può rappresentare un sostegno economico per le famiglie, visto che annualmente una famiglia di 3 persone spende per l'acquisto di acqua minerale almeno 600€. Dunque una piccola ma dinamica realtà quella del Green Festival San Marino con un ricca rete di relazioni tematiche e professionali che potrebbe aspirare a diventare a tutti gli effetti un Osservatorio della Sostenibilità di una macroarea che si estende, in un Montefeltro idealmente allargato, da Pesaro a Rimini coi relativi entroterra.

