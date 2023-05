Il Green Festival visita Biomax

Conoscere le imprese del territorio impegnate sul fronte delle energie alternative è uno dei temi cari al Green Festival San Marino – Montefeltro. E così dopo aver incontrato Marco Polazzi di Ubisol che ha fatto il punto sullo stato dell’arte e sul futuro del fotovoltaico, è stata la volta di Fabrizio Balacchi, titolare di Biomax, un impianto a biomasse da 1 Megawatt che produce mediamente 8 milioni di kWh l’anno, per intenderci un terzo del fabbisogno di energia di una cittadina come Riccione. Per Biomax giovedì scorso, è stata organizzata addirittura una visita all’impianto, che ha sede nella zona industriale di Coriano. “Balacchi ho avuto modo di conoscerlo come ospite ad un incontro pubblico, in cui esordì facendo riferimento alle sue origini contadine, come un marchio di fabbrica di cui essere orgogliosi - dice Gabriele Geminiani, patron del festival – e la cosa mi colpì molto”. Fabrizio Balacchi insieme ai suoi due fratelli ereditò poche decine di ettari da suo padre Pellegrino che, attraverso una passione e un lavoro costanti, sono arrivati a 1.200. Alla visita hanno partecipato oltre 10 persone facenti parte dei Cenacoli della Sostenibilità, incontri tematici ad invito organizzati dal Green Festival, che mensilmente si tengono a Podere Lesignano a San Marino. Balacchi, da Cicerone meticoloso, ha mostrato le strutture salienti dell’impianto, illustrando le varie fasi del processo di produzione dell’energia, che vanno dallo stoccaggio delle biomasse - per la maggior parte scarti delle lavorazioni dell'industria agroalimentare-, alle fermentazioni e quindi alla trasformazione del biogas in energia pronta per essere messa direttamente in rete. Una successione che ha affascinato i presenti e stimolato una vivace conversazione che è proseguita a cena in un ristorante della zona.

c.s. Green Festival San Marino – Montefeltro