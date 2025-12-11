Il Gruppo Del Conca annuncia la nomina del Dott. Flavio Francia come Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) per i marchi Del Conca, Pastorelli e Faetano

Il Gruppo Del Conca annuncia la nomina del Dott. Flavio Francia come Chief Sales and Marketing Officer (CSMO), una figura chiave che guiderà le strategie di vendita dei marchi DEL CONCA, FAETANO e PASTORELLI. Con una profonda esperienza nel settore e oltre 30 anni di carriera alle spalle, Flavio Francia si distingue per la sua abilità nel guidare team aziendali e nel definire strategie innovative per raggiungere gli obiettivi. La sua competenza include l'ottimizzazione dei processi e la gestione efficace delle relazioni con i clienti, aspetti cruciali per incrementare l'efficienza operativa e la quota di mercato del Gruppo. Flavio Francia è visto da tutto il Management come la figura ideale per segnare un momento di svolta e portare la strategia di vendita del Gruppo a nuovi livelli. "Siamo felici di accogliere Flavio Francia nel nostro team - hanno dichiarato all’unisono Davide Mularoni, presidente di Ceramica del Conca Spa e Marco Mularoni presidente di Ceramica Faetano Spa e Del Conca USA - la sua comprovata leadership e la sua capacità di generare risultati concreti saranno fondamentali nel portare la nostra strategia di vendita al livello successivo e nel promuovere la crescita del Gruppo". “Siamo entusiasti di avere Flavio Francia a bordo – sottolinea l’AD Luca Costi, che sarà il diretto referente del CSMO – crediamo che la sua esperienza e le sue competenze contribuiranno in modo significativo a rafforzare la presenza del Gruppo Del Conca sul mercato globale.” Flavio Francia, CSMO Gruppo Del Conca, non nasconde l’entusiasmo e la determinazione nel contribuire al successo futuro. "Sono pronto e ringrazio per la fiducia e per la grande opportunità. Riconosco un grande potenziale nel combinare le nostre enormi e uniche capacità produttive con la riconoscibilità internazionale dei marchi Del Conca, Faetano e Pastorelli.” Flavio Francia è entrato in carica il 1° dicembre 2025

