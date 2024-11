Il Gruppo Del Conca riconferma la fiducia nel progetto Expo

Già presente tra i partner del Padiglione di San Marino all’Esposizione Universale di Dubai nel 2020, e prima ancora a Milano e a Shangai, Ceramica Faetano, a capo del Gruppo Del Conca, si riconferma sponsor del progetto Expo e, alla presenza del Commissario Generale Filippo Francini, il Presidente di Ceramica Faetano Spa Paolo Mularoni, firma l’accordo per Expo 2025 Osaka. L’accordo prevede che il Gruppo Del Conca fornisca il pavimento per lo spazio espositivo del padiglione e il rivestimento della parete che conduce al primo piano dove si trova la VIP Lounge. Il prodotto che sarà utilizzato come rivestimento, in gres porcellanato a tutta massa dall’aspetto naturale, essenziale e caldo, è il decoro Stratum appartenente alla collezione Bioterre lanciata da Del Conca nel 2024. A pavimento, il grande formato effetto cemento della collezione Timeline. Il Gruppo Del Conca (Ceramica Faetano, Ceramica del Conca, Pastorelli e Del Conca USA) sensibile al cambiamento e all’innovazione, alle tendenze e all’attenzione per l’ambiente, si presenta sul palcoscenico mondiale forte di investimenti tecnologici al servizio del prodotto ceramico che lo vedono competere con i maggiori protagonisti del settore a livello internazionale. Il Commissario Francini ha espresso enorme soddisfazione nel riavere come partner a bordo dell’importante progetto Expo Ceramica Faetano, azienda storica della Repubblica di San Marino a capo del Gruppo Del Conca. ‘Ceramica Faetano e i materiali di Del Conca ci accompagneranno anche in questa avventura come nelle precedenti. Porteremo a Osaka la loro creatività e l’eccellenza che rappresentano.’ Il Presidente di Ceramica Faetano, Paolo Mularoni dichiara: ‘Essere partner in questo progetto ci permette di affacciarci al mondo, Expo è una vetrina importante, un momento di grande confronto tra i popoli, farne parte è per noi motivo di orgoglio e speriamo di incuriosire e ispirare i visitatori.’

