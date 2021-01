Il Gruppo di Lavoro agricoltori e allevatori sammarinesi di OSLA incontra la Segreteria di Stato al Territorio

Nella giornata di oggi si è svolto un primo incontro tra il Gruppo di Lavoro Agricoltori e Allevatori Sammarinesi di OSLA (acronimo OSLA-GLAAS) con la Segreteria di Stato per il Territorio. L’incontro è stato l’occasione per presentare il neocostituito OSLA-GLAAS, chiarire le motivazioni che hanno portato alla nascita di questo gruppo di lavoro e confrontarsi sui temi di maggiore interesse ed attualità riguardanti l’agricoltura e l’allevamento. OSLA-GLAAS è un gruppo di lavoro costituito ai sensi dello statuto di OSLA che raggruppa gli associati OSLA operanti nel settore dell’agricoltura e allevamento. L’organizzazione in gruppo di lavoro consente un maggiore coinvolgimento e una più efficace cooperazione tra gli associati di un medesimo settore e facilita il rapporto con le Istituzioni. In un’ottica propositiva ed aperta al contributo di tutti, OSLA-GLAAS ha condiviso con la Segreteria di Stato competente la necessità di dare attuazione, anche in termini concreti e pratici, all’inserimento del nostro Paese tra gli Stati europei equiparati per la certificazione biologica, proponendo iniziative di carattere formativo e di crescita per gli operatori sammarinesi alle prese con questa nuova ed importante opportunità. Altro tema rilevante riguarda il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori del settore nelle scelte che riguardano le politiche agricole, le strategie di sviluppo e le regolamentazioni. Coinvolgimento che le attuali normative rendono complesso e talvolta impossibile, come la partecipazione alla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole che, ad avviso di OSLA-GLAAS dovrebbe occuparsi di scelte strategiche e di indirizzo, rimandandone poi l’attuazione agli uffici competenti. L’incontro è stato anche occasione per un aggiornamento in merito alla definizione del nuovo piano di sviluppo dell’agricoltura, al quale anche OSLA-GLAAS vorrà portare il proprio contributo in maniera fattiva e propositiva.

Cs OSLA



