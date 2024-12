Il Gruppo di Stati contro la corruzione pubblica il rapporto su San Marino relativo al quinto ciclo di valutazione

Il Gruppo di Stati contro la corruzione pubblica il rapporto su San Marino relativo al quinto ciclo di valutazione.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri comunica che, in data odierna, il Gruppo di Stati contro la Corruzione del Consiglio d’Europa (GRECO) ha pubblicato il Rapporto su San Marino relativo al quinto ciclo di valutazione, avente ad oggetto il tema della prevenzione della corruzione e promozione dell’integrità delle alte funzioni esecutive (PTEF) e delle Forze dell'Ordine. In particolare, per quanto riguarda la Repubblica di San Marino, con riferimento alle alte funzioni esecutive, il GRECO ha condotto le proprie valutazione sui membri del Congresso di Stato, i Direttori di Dipartimento, i membri dello Staff Politico dei Segretari di Stato e i consulenti con funzioni analoghe, mentre con riferimento alle Forze dell’Ordine ha preso in esame la disciplina dei tre Corpi di Polizia. Il Rapporto di valutazione – che consegue alla visita in loco svoltasi a San Marino dal 24 al 28 giugno scorsi - è stato discusso e successivamente adottato in occasione della 98 ma Sessione Plenaria del GRECO, tenutasi a Strasburgo dal 18 al 22 novembre. Presente, in rappresentanza della Repubblica, una Delegazione istituzionale guidata dal Capo Delegazione di San Marino presso il GRECO, Avv. Giovanna Crescentini, e supportata dalla Rappresentanza Permanente di San Marino presso il Consiglio d’Europa. Successivamente all’adozione del Rapporto di Valutazione, le Autorità sammarinesi dovranno riferire al GRECO entro il 31 maggio 2026 sull'attuazione delle 23 raccomandazioni ricevute. La Sessione Plenaria del GRECO valuterà il livello di conformità di San Marino rispetto a tali raccomandazioni. Il Rapporto di Valutazione su San Marino relativo al quinto ciclo di valutazione, in ottemperanza alle regole stabilite dall’Ufficio di Presidenza del GRECO, è pubblicato e reso fruibile anche in versione italiana, sia sul sito ufficiale del GRECO, che sulla pagina web della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri





