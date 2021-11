Il gruppo giovanile di RF all'evento YDE a Parigi

Cambiamento climatico, immigrazione e sicurezza informatica sono alcuni dei temi caldi che sono stati affrontati durante l’evento “Stand Up For Europe” organizzato dai giovani di Young Democrats For Europe (YDE) con il supporto del Partito Democratico Europeo (PDE/EDP). Il seminario, che si è tenuto a Parigi dal 5 al 7 novembre, ha riunito circa 60 giovani provenienti da tutta Europa con l’obiettivo di discutere e condividere proposte sul futuro dell’Europa. Tra i partecipanti anche Davide Venturini, Nicolas Rossini e Cristina Gennari in rappresentanza del movimento giovanile di Repubblica Futura. Durante il weekend, i membri delle organizzazioni giovanili hanno avuto l’opportunità di discutere con membri del Parlamento Europeo e di confrontarsi in workshop tematici. Al termine dell’evento, è stata anche organizzata una sessione plenaria per selezionare le priorità da promuovere nell’ambito della Conferenza sul futuro dell’Europa (COFOE).

Cs Repubblica Futura

