Il gruppo Glaas-Osla all'assemblea di Coldiretti Emilia Romagna: "Aprire anche a San Marino dibattito su maggiore sostegno al settore".

Nella giornata di lunedì 16 febbraio 2026 una delegazione di OSLA-GLAAS, unitamente ad un tecnico amico, ha partecipato insieme alla Coldiretti di Rimini guidata dal Presidente Guido Cardelli Masini Palazzi, dal direttore Alessandro Corsini e dal Vicedirettore Giorgio Ricci, all’Assemblea di Coldiretti Emilia-Romagna, un appuntamento di grande rilevanza che ha visto la presenza di oltre 4.000 operatori tra agricoltori e allevatori. All’importante momento di confronto hanno preso parte il Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, il Segretario Generale Vincenzo Gesmundo, il Presidente di Coldiretti Emilia-Romagna Luca Cotti, il Direttore di Coldiretti Emilia Romagna Marco Allaria Olivieri, e tutti i Presidenti provinciali, tra i quali il Presidente di Coldiretti Rimini, Guido Cardelli Masini Palazzi. Presente a tutta la durata dell’evento anche il Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida. Nel corso dei lavori è stato evidenziato il risultato di rilievo ottenuto da Coldiretti nazionale nel confronto con le Istituzioni europee, che ha consentito il recupero di nove miliardi di euro precedentemente sottratti al budget della PAC. Un passaggio politico significativo, poiché rappresenta un precedente importante: per la prima volta la Commissione Europea ha modificato una propria decisione a seguito di una forte e strutturata azione sindacale di Coldiretti a tutela del reddito delle imprese agricole. La presenza di OSLA-GLAAS a questo appuntamento si inserisce in un percorso di confronto e aggiornamento costante sui temi della politica agricola, con l’obiettivo di rafforzare l’azione sindacale a favore della filiera agro-zootecnica sammarinese. L’attuale scenario europeo e nazionale dimostra come il comparto primario, oltre agli strumenti previsti dalla PAC, necessiti di interventi integrativi di natura contributiva e finanziaria per garantire sostenibilità economica, tutela ambientale e continuità produttiva. In tale contesto, la delegazione ha avuto modo di intrattenersi brevemente con il Ministro Lollobrigida, esprimendo apprezzamento per l’impegno profuso a sostegno del comparto agricolo e portando il saluto della Repubblica. Al termine dell’Assemblea, i partecipanti si sono recati presso la sede della Regione Emilia- Romagna per un incontro istituzionale con il Presidente regionale Michele De Pascale, al quale è stato consegnato un documento articolato in dodici punti programmatici. Di fronte agli scenari europei e internazionali, OSLA-GLAAS ritiene che anche le Istituzioni di San Marino dovranno accogliere le istanze degli agricoltori e allevatori sammarinesi, che da molto tempo hanno un budget di sostegno del comparto agricolo che non è più adeguato alle proprie esigenze, con conseguenze negative sui ricavi e quindi sull’ammodernamento delle strutture, mettendo in forse la continuità produttiva. Il territorio sammarinese, enclave nel contesto italiano, dovrà tenere conto di quanto sta avvenendo attorno ai nostri confini. Occorre un serrato confronto perché rilanciare agricoltura e zootecnia significa sostenere produzioni sane, buone, pulite, giuste e orientate alla certificazione biologica, tutelando al contempo paesaggio, biodiversità e presidio del territorio. In questa prospettiva OSLA-GLAAS conferma il proprio impegno a promuovere un dialogo costruttivo e concreto per garantire futuro e stabilità alla filiera locale.

C.s. - OSLA

