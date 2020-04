Il Gruppo Reggini compie settant’anni e si conferma concessionaria d’eccellenza

Cura del cliente, serietà, professionalità e preparazione di un team sempre aggiornato, assistenza tecnica d’eccellenza e amore per il proprio lavoro sono il valore aggiunto per il quale Reggini è stato insignito del Volkswagen Award Italy 2020, un riconoscimento esclusivo conferito ogni anno alle concessionarie del marchio che si sono distinte come “best performer” per qualità di vendita e grado di soddisfazione dei clienti. La performance, giudicata eccellente dalla casa madre, è il prodotto di anni di esperienza di un’azienda che proprio con il marchio Volkswagen ha avviato la sua attività nel lontano 1950 e che con questo prestigioso attestato, conquistato per la quinta volta, celebra anche il suo settantesimo anniversario. "È un grande onore ricevere questo premio, - dichiara Filippo Reggini – particolarmente sentito in un momento come quello attuale. Vorrei rivolgere due ringraziamenti a nome del Gruppo Reggini: il primo, a tutti i clienti che, in base all’esperienza in concessionaria, hanno espresso apprezzamento e soddisfazione per l’accoglienza, per il trattamento riservato in fase di acquisto e per la cura post vendita. Il secondo, ai validi professionisti che hanno contribuito a conquistarlo, ovvero la nostra squadra. Il Volkswagen Award Italy 2020 è un premio al merito che desideriamo condividere con i nostri collaboratori, primi fra tutti il Volkswagen manager Régis Muccioli, il customer experience manager Davide Bellucci e il responsabile service Roberto Forcellini.” “Ottenere il Volkswagen Award è come vincere uno scudetto, bisogna essere al ‘top’ da inizio a fine stagione – spiega Regis Muccioli con una metafora calcistica – è quindi importante parlare di regolarità nella performance, sia nell’ambito della vendita che in quello del service, ovvero mantenere la prestazione costantemente performante. L’acquisto di un’auto è un momento importante nella vita delle persone ed è fondamentale che i professionisti che affiancano nella scelta siano in grado di generare fiducia e indirizzare verso il veicolo giusto. Una volta fatto l’acquisto, la soddisfazione del cliente prosegue grazie a un service ben organizzato, trasparente e con alti standard qualitativi. Questo perché il personale di Reggini è tutto altamente qualificato, sottoposto ad un programma di formazione rigoroso ed obbligatorio proposto da Volkswagen Group Italia.” Chi sceglie Reggini sa di poter contare su una storia di eccellenza, qualità e notorietà dei prodotti e su una gamma di servizi differenziata: dalla vendita del nuovo e usato al service, dall’assistenza al magazzino ricambi fino al noleggio e alle autovetture sostitutive. “Questo premio, conferito in un momento tanto difficile e delicato, ci spinge a riflettere su cosa significherà, da domani, ‘essere eccellenti’; su come dovremo trasformarci. – prosegue Maria Reggini - Non dobbiamo abbatterci per le conseguenze che il coronavirus infliggerà nei prossimi mesi fino all’arrivo del vaccino, dovremo altresì cambiare pelle, essere flessibili e riscrivere le modalità con cui comunichiamo con il cliente e con cui ci proponiamo ogni giorno. Il lockdown ci ha fatto capire che si può essere vicini ed empatici anche restando lontani, privilegiando la sicurezza e la salute di tutti noi. Per questo, guardando nella prospettiva futura, investiremo molto in misure di sanificazione dei nostri ambienti lavorativi e sfrutteremo la tecnologia ogni volta che sarà possibile sostituirla ad un incontro di persona; sarà un modo diverso, ma sempre in grado di valorizzarlo, per esprimere la professionalità del nostro team.”



