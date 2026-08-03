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Il KIMA Ensemble porta il teatro musicale medievale ad Alba sul Monte… in Concerto

3 ago 2026
Il KIMA Ensemble porta il teatro musicale medievale ad Alba sul Monte… in Concerto

Circa novanta persone hanno partecipato al secondo appuntamento dell'edizione 2026 di Alba sul Monte… in Concerto, dedicato a una proposta musicale originale e fuori dagli schemi. Protagonista dell’alba è stato il KIMA Ensemble, che ha presentato uno spettacolo di teatro musicale medievale realizzato per la rassegna. Il KIMA Ensemble, formato da Kaho Inoue (soprano), Ivana Sofia Ivanovic (mezzosoprano), Léon Roch (tenore) e Arthur Baldensperger (baritono), musicisti con una formazione legata alla Schola Cantorum Basiliensis, ha accompagnato il pubblico in un percorso attraverso il repertorio del Trecento italiano ed europeo, intrecciando pagine tratte dai Carmina Burana nelle loro melodie originali e dal Roman de Fauvel, celebre poema satirico della tradizione francese medievale. Concepito come uno spettacolo di teatro musicale, il progetto ha unito musica, gesto scenico e narrazione, offrendo una lettura viva e coinvolgente di un repertorio raramente proposto nelle programmazioni estive. Una scelta artistica che rappresenta uno dei tratti distintivi dell'attività della Camerata del Titano, impegnata a coniugare qualità musicale, ricerca e divulgazione. «Anche Alba sul Monte… in Concerto rappresenta lo spirito con cui da sempre la Camerata del Titano affianca ai programmi più tradizionali proposte capaci di incuriosire il pubblico e offrire occasioni di scoperta», osserva il direttore artistico Augusto Ciavatta. «Da trentacinque anni lavoriamo in questa direzione, contribuendo ad arricchire il patrimonio musicale sammarinese e mantenendo aperto un dialogo con interpreti, repertori e percorsi musicali meno consueti.» La rassegna proseguirà con un nuovo appuntamento che vedrà protagonisti Riccardo Guazzini al sax e Anna Bodnar alla fisarmonica, in un programma che attraverserà musiche di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla.

c.s. Camerata del Titano




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