Il laboratorio Quattro Stagioni a rischio chiusura lancia l'appello: "Non vogliamo disperdere il valore costruito in questi anni"

Il laboratorio Quattro Stagioni a rischio chiusura lancia l'appello: "Non vogliamo disperdere il valore costruito in questi anni".

Scegliere una passata di pomodoro, una marmellata o una giardiniera da accompagnare a un antipasto sono gesti quotidiani, decisioni semplici a cui diamo spesso solo il tempo necessario. Eppure, ogni volta che prendiamo in mano un barattolo, raramente ci chiediamo davvero cosa stiamo scegliendo. Ci soffermiamo sull’etichetta, cerchiamo nella qualità una risposta, ma ciò che più facilmente diamo per scontato è quello che sta dietro. Perché la scelta di un prodotto non ci lega al territorio solo attraverso il sapore, ma anche attraverso ciò che rappresenta. Dentro un barattolo non c’è solo un prodotto finito. C’è una filiera fatta di materie prime coltivate, di lavoro quotidiano e di scelte precise. In ogni passaggio ci sono persone, ognuna con un nome, un’esperienza e una responsabilità. C’è chi questo lavoro lo rende possibile proprio attraverso le conserve. Conservare, in questo caso, non significa semplicemente mettere qualcosa sotto vetro. Significa trattenere qualità, custodire una ricerca e dare continuità a un modo di lavorare che tiene insieme agricoltura, trasformazione e una rete viva di persone sul territorio. Tutto questo esiste, ma spesso resta invisibile. A San Marino, Quattro Stagioni ha raccolto queste storie in undici anni di lavoro, costruendo un laboratorio che è diventato un vero punto di riferimento per le produzioni locali. Oggi vogliamo condividere ciò che rappresenta questo progetto e l’urgenza di mantenerlo vivo. Scriviamo questa lettera in qualità di soci e fondatori del laboratorio di conserve artigianali Quattro Stagioni. Una realtà imprenditoriale nata come conserveria artigianale con l’obiettivo di trasformare materie prime locali in prodotti di qualità. Un progetto non solo imprenditoriale, ma profondamente legato al territorio. Negli anni siamo diventati una presenza riconosciuta. C’è chi ci conosce di persona e chi ha imparato a stimarci attraverso i nostri prodotti e le sinergie create nel tempo. Abbiamo lavorato con aziende agricole, cooperative, realtà del Consorzio Terra di San Marino e con diverse eccellenze locali, cercando sempre di fare bene il nostro lavoro e di dare valore a ciò che viene prodotto qui. Il nostro laboratorio è cresciuto insieme a noi. È uno spazio operativo, ma anche un luogo dove si sono sviluppate competenze, processi e capacità di trasformazione che oggi rappresentano qualcosa di concreto. Non solo per noi, ma per tutto il sistema delle produzioni locali che, nel tempo, ha trovato in Quattro Stagioni un punto di riferimento. In questi anni abbiamo offerto impiego a molti giovani e a professionisti in cerca di nuove sfide, favorendo la nascita di opportunità e legami destinati a durare. Quattro Stagioni nasce come progetto imprenditoriale e, come tale, è giusto che abbia una solida sostenibilità economica. Ma nel tempo questa realtà è diventata anche qualcosa di più. Un punto di incontro tra produzione agricola e trasformazione, un piccolo ecosistema capace di valorizzare le materie prime locali attraverso competenze e processi dal valore difficilmente replicabile. Non è stato un percorso facile, ostacolato da un contesto che non sempre favorisce la sopravvivenza di realtà artigianali come la nostra. Abbiamo sempre portato avanti l’attività con le nostre forze, investendo e spesso esponendoci in prima persona, mossi dalla convinzione che il valore di ciò che stavamo costruendo meritasse ogni sforzo. Oggi però ci troviamo in una situazione molto difficile. Il mercato c’è e offre ancora molte possibilità di crescita. Le nostre energie sono sempre state concentrate sulla produzione e sulla qualità, ma nel tempo è mancato un supporto, interno ed esterno, capace di aiutarci a sviluppare una rete più strutturata attorno ai nostri prodotti e servizi. Le condizioni non sono sempre favorevoli e, a differenza di altri contesti come quello italiano, non abbiamo mai potuto contare su strumenti di supporto strutturati per realtà come la nostra. Abbiamo resistito fino ad ora, ma oggi il rischio di doverci fermare è reale e vicino. A mancare non sarebbe solo un’azienda, ma un laboratorio che trasforma i prodotti del territorio grazie a competenze costruite negli anni, una realtà che rappresenta, nel suo piccolo, un sistema essenziale per valorizzare le produzioni locali. Per questo abbiamo deciso di parlare apertamente della nostra situazione. Non lo abbiamo mai fatto prima, ma oggi sentiamo sia giusto condividere questo momento. È tempo di valorizzare ciò che è stato costruito, un laboratorio presente, radicato, attivo nelle produzioni di una categoria, quella delle conserve, unica sul territorio. Lanciamo un appello. Non solo a potenziali investitori interessati, ma anche alle cooperative, al Consorzio Terra di San Marino e alle istituzioni che si occupano della valorizzazione del territorio, affinché si possa trovare insieme una strada per portare avanti questo progetto. Siamo aperti a confronti, idee, collaborazioni e investimenti. Siamo pronti a rimetterci in gioco, a ripensare alcune cose e a costruire nuove strade. Quello che ci interessa davvero è non disperdere il valore costruito in questi anni. Non sappiamo come andrà a finire. Quello che sappiamo però è che in questi undici anni tante persone hanno creduto in noi, e per questo sentiamo il bisogno di dire grazie. Grazie a chi ha scelto i nostri prodotti e li tiene nella propria dispensa. A chi li ha regalati pensando di condividere qualcosa di autentico. A chi si è affidato a noi per trasformare le proprie produzioni. Grazie ai professionisti che ci hanno accompagnato e supportato nel tempo. E ai nostri fornitori, che hanno creduto nel progetto e ci sono stati accanto lungo il percorso. È anche grazie a tutti loro se oggi Quattro Stagioni è quello che è. Se c’è la volontà, questa realtà può ancora avere un futuro e continuare a dare valore al territorio.

Comunicato stampa - Quattro Stagioni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: