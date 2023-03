Il libro di Magica Gilly come libro di testo in scuola di magia

Mercoledì 22 marzo presso la scuola superiore ITCS Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno ( Bo) sono stati consegnati agli studenti che frequentano il corso di magia inclusiva i libri della Magica Gilly, adottati proprio come libro di testo ufficiale. Ricordiamo che il libro descrive 50 giochi di magia che fanno parte del suo repertorio con una introduzione del mago Forest celeberrimo volto televisivo. Ad effettuare la consegna era presente personalmente Magica Gilly che per l'occasione è stata intervistata dal tg 3 Rai. Cos'è la scuola di magia "inclusive magic school" unica in Italia nel suo genere ce lo spiega Massimo Polacchini il suo fondatore: "La scuola che non ha fini di lucro si prefigge di aiutare ragazzi fragili o che necessitino di essere aiutati, tramite l'apprendimento dell'arte magica, la quale si è rivelata essere uno strumento di aiuto formidabile" Gilly è stata accolta come una vera diva dai dirigenti scolastici e dai ragazzi e tutti hanno chiesto la dedica sul libro. Rivedremo Magica Gilly sul palcoscenico del teatro Nuovo di Dogana sabato 15 marzo alle 21,00 in occasione del 24°Frstival internazionale della magia di San Marino.

