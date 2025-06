Il Lions Club di San Marino a “Guidiamoli Insieme”

La generosa iniziativa promossa dai Lions Club dell’Emilia Romagna ha visto, quest’anno, anche la partecipazione attiva del Lions Club San Marino Undistricted, che ha contribuito all’acquisto di un cane guida già addestrato per una persona non vedente. Grazie alla collaborazione “sportiva” del CAMEBO, Club Auto e Moto d’Epoca di Bologna, è stato possibile organizzare un raduno riservato ai soci Lions dei Club coinvolti nel service benefico. Il ritrovo è avvenuto a Imola, nei pressi dello storico Circuito Enzo e Dino Ferrari. Da lì le affascinanti vetture d’epoca hanno sfilato fino a Piazza Ayrton Senna per poi accedere in pista e percorrere due giri precedute dalla Safety Car ufficiale della Formula 1. Un momento emozionante, che ha permesso agli equipaggi di vivere l’atmosfera unica del circuito, circondati dal verde del parco che lo avvolge. La giornata è proseguita con un pranzo conviviale presso il ristorante “Carburo” durante il quale si è svolta la cerimonia di consegna dei Trofei, tra cui uno assegnato all’equipaggio sammarinese Di Mario – Di Mario, accompagnato dal tradizionale scambio di guidoncini con l’organizzazione. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno visitato il Museo Motociclistico di Benito Battilana, celebre collezionista di fama internazionale, che custodisce oltre 500 motociclette storiche a partire dal 1901. Un’occasione straordinaria per condividere passione, solidarietà e spirito lionistico, prima dei saluti finali e del rientro serale.

c.s. Lions Club di San Marino

