Il Lions Club San Marino al Congresso Città Murate a Sabbioneta

Il Lions Club San Marino Undistricted ha partecipato al XIX Congresso della Fondazione Città Murate Lions che si è tenuto a Sabbioneta in provincia di Mantova. Il Congresso, che si è tenuto nel prestigioso Teatro all’Antica, ha avuto come ospiti illustri relatori che hanno parlato della storia della città e delle sue mura. Sabbioneta, costruita tra il 1556 e il 1591 per volere di Vespasiano Gonzaga, è una città-fortezza circondata da una massiccia cinta muraria lunga più di tre chilometri conservata pressocchè intatta fino ai giorni nostri. Al suo interno sono presenti eccellenti esempi di architettura e pittura rinascimentale, quali ad esempio il Palazzo Giardino con la spettacolare Galleria degli Antichi, che hanno permesso il riconoscimento UNESCO di Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il prof. Giovanni Sartori è il più grande studioso e conoscitore della storia della città e del suo ideatore Vespasiano Gonzaga la cui vita è stata ripercorsa in una ampia relazione ricca di collegamenti con le vicende dell’Europa di quel tempo. Il dott. Gianfranco Marchesi, specialista in neurologia, psicologia e fisiatria e studioso dell’affascinante branca medica delle neuroscienze, ha poi relazionato sulla importanza della bellezza tra le necessità primarie dell’uomo al pari di quella della sopravvivenza e della riproduzione. Il prof. Giacomo Manara, docente presso il Dipartimento di Scienze dell’economia e della gestione aziendale dell’Università Cattolica di Milano con un’importante esperienza nel settore Risorse Umane in primarie aziende internazionali, ha poi relazionato sull’importanza del capitale umano nel mondo del lavoro. Si è tenuta quindi una riunione dei Delegati delle Città Murate Lions in cui sono state decise le prossime attività e i prossimi appuntamenti della Fondazione. Sono stati quindi accolti i nuovi Lions Club entrati a far parte della Fondazione, LC Bari Gioacchino Murata, LC Caltanissetta dei Castelli, LC Cherasco, LC Concordia Sagittaria, LC Sharjah Al Hisn Fort di Dubai e LC Treviso Host. Sono state infine rinnovate le cariche per il prossimo biennio che vedrà come Presidente Giacomo Beorchia del Lions Club Venzone Julia Augusta e consigliere il socio del Lions Club San Marino Undistricted Conrad Mularoni.