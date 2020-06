Il Lions Club San Marino e l'ambiente

Il Il Lions Clubs International considera suo dovere e finalità etica primaria contribuire con tutta la sua autorità morale e capacità organizzativa alla protezione di tutto ciò che ci circonda. La salute del nostro pianeta è fondamentale per la vita. L’ambiente ha un impatto sulla qualità dell’aria e dell’acqua, sulla disponibilità di cibo e medicine, sulla salute e la bellezza delle nostre comunità locali e sul futuro di tutti noi. I Lions stanno rispondendo alle sfide ambientali a livello locale e globale, per aiutare a preservare il nostro ambiente per le generazioni future, nella convinzione che un pianeta sano sia fondamentale al benessere di tutti. Anche il Lions Club San Marino è impegnato da anni alla realizzazione di progetti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico della Repubblica. Per citare i progetti più recenti, in adesione al Service Internazionale “Piantiamo un milione di alberi”, nel 2012, su un’area verde di 2000 metri quadrati adiacente al plesso scolastico di Fiorentino, è stato realizzato il Parco dei frutti dimenticati, mettendo a dimora numerose specie. In particolare alberi da frutto come il nocciolo, il nespolo, il giuggiolo, il caco, il melograno, ma anche arbusti tipici del nostro territorio e cioè ginestre, tamerici, robinia. Sempre nell'anno 2012 è stato installato un impianto solare-termico presso l'asilo nido di Dogana. Nel 2014 viene realizzato il Parco Melvin Jones a Domagnano, attrezzando un'area verde per bambini e famiglie, per il quale il Lions Club, anche negli anni sucessivi, ha continuato ad investire risorse per un suo sviluppo. Pochi giorni fa è stato inaugurato “Il Cammino del Titano”. Un progetto, realizzato anche con il contributo del Lions Club San Marino, che mira ad attirare sportivi, amanti della natura, ma non solo. Nove percorsi distinti (uno principale ed otto tematici, dei quali il settimo fruibile anche da persone diversamente abili) per un totale di 110 chilometri e 1.800 metri di dislivello complessivi. In particolare, il Service Club di San Marino ha fornito i totem esplicativi con i vari itinerari che si sviluppano sul territorio. Questo è quanto ha fatto il Lions Club San Marino per ricordare a tutti che è possibile costruire una storia condivisa a tutela dell’ambiente, perché la vera ricchezza dell’uomo deriva dalla speranza di vivere in uno spazio preservato che ti consenta una vita migliore.

Comunicato stampa

Alessandro Barulli

Lions Club San Marino