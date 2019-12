"Il Macello" dà i numeri

La fine dell’anno è ormai prossima e la Cooperativa Culturale “Il Macello” si appresta a festeggiare adeguatamente con “Macello Soul”, un party con musica degli anni ‘60 tutta in vinile, previsto per il 31 dicembre - dalle ore 23:59 - nella sede di via Contrada delle Mura 43. “Il Macello” coglie l’occasione per rendere noto qualche numero. Durante il 2019 la Cooperativa ha organizzato e pubblicizzato 64 eventi; tra questi la serata settimanale “Kerker” dedicata alla musica techno, le iniziative all’aperto “Suona Ancora - Hip Hop Festival” e “Magic Mountain Festival”, la degustazione di birra artigianale “Di Malto in Malto - Beer tasting”. Nell’ultimo mese, inoltre, la Cooperativa ha ospitato il progetto sperimentale “dinamite - libreriatempo”, ideato ed organizzato dalla studentessa universitaria Emma Bartolini. “Il Macello” intende ringraziare tutti i suoi tesserati che, nel corso dell’anno, hanno toccato la cifra record di 437, la maggior parte dei quali è rappresentata dagli studenti dell’Università della Repubblica di San Marino. Si ringrazia sentitamente anche la Giunta di Castello di San Marino Città e le forze dell’ordine per la loro collaborazione. Buon 2020.

c.s. Cooperativa Culturale "Il Macello"



