Il Maestro Messieri al HaydnKons di Eisenstadt per suggellare un gemellaggio artistico-didattico.

Lunedì 14 novembre sono iniziate le prove presso l’HaydnKons (Conservatorio di Musica “Joseph Haydn” di Eisenstadt) della “Fantasia Concertante per pianoforte e orchestra d’archi” del Maestro Massimiliano Messieri, che sarà eseguita in prima mondiale dalla concertista Patrizia Romanello (pianoforte), dalla JHK Orchestra diretta dal Maestro Chariklia Apostolu nell’Auditorium dell’HaydnKons mercoledì 16 novembre alle ore 18.00. L’invito ricevuto dal Maestro Messieri (grazie al sostegno dell’Associazione Austria-San Marino) a presentare in prima assoluta questa sua composizione suggella il gemellaggio tra l’Istituto Musicale Sammarinese e il conservatorio di Eisenstadt. Grazie al prezioso lavoro diplomatico e interesse dell’Ambasciatrice di San Marino a Vienna, Elena Molaroni, il gemellaggio è stato imbastito quest’estate a San Marino dal Presidente dell’Istituto Musicale Sammarinese, Giacomo Volpinari, dal Maestro Paolo Santi (all’epoca Direttore dell’IMS) poi confermato dal Maestro Fausto Giacomini (attuale Direttore dell’IMS), e dal Dr. Gerhard Krammer (Direttore dell’HaydnKons di Eisenstadt), e si svilupperà dal 2023 in poi portando allievi ed insegnanti dell’Istituto Musicale Sammarinese ad esibirsi nella “terra” di Joseph Haydn, e degli Esterhazy, e i loro colleghi austriaci a San Marino. Compositore, direttore d’orchestra, fondatore e direttore musicale del MASKFEST - Festival Internazionale di Nuova Musica di San Marino, Massimiliano Messieri ha al suo attivo molte prime mondiali di alto profilo artistico come la TafelOpera “Don Giovanni il dissoluto redento“ (Trento, 1998) patrocinata dall’Internationale Stiftung Mozarteum di Salisburgo e pubblicata successivamente dalla Loescher nei libri didattici per le scuole di I e II livello “Musica dal Vivo” di Giovanni Duci con la prefazione di Claudio Abbado; “Leonids’ play“ (composizione per 5 cd audio realizzata sull’oggetto sonoro concreto delle Leonidi, fornito dalla NASA) commissionata dall’Istituto Nazionale di ricerca per la Fisica della Materia (Genova, 2000); il melodramma “Gretchens Traum“, patrocinato dalla Stiftung Weimar Klassik (Ettersburg –Weimar, 2004); “Zadig” 21 capricci per violoncello e ipercello (Espoo 2012) successivamente inciso su Cd da Nicola Baroni per la AmadeusArte nel 2017 e distribuito da Naxos; “Alice”, opera in 2 atti. Rappresentata al Teatro Rossini di Pesaro (2019) per “Pesaro Unesco” con l’Orchestra Sinfonica Rossini diretta dal Maestro Dean Anderson e con la regia di Anna Tereshchenko; “Islands” una serie di composizioni per pianoforte solo che, nel 2021, sono incise da Patrizia Romanello su Cd per l’etichetta discografica AmadeusArte e presentate nel 2022 alla Merkin Hall di New York dalla stessa Romanello; infine il recentissimo “Elements” concerto per sassofono contralto e orchestra commissionato dal concertista Alex Sebastianutto che lo ha eseguito lo scorso 27 ottobre a Sanremo con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta magistralmente dal Maestro Nayden Todorov. Il Maestro Messieri è docente di Teoria e Esercitazioni Orchestrali presso l’Istituto Musicale Sammarinese. Il concerto sarà possibile vederlo online in differita sui canali dell’HaydnKons di Eisenstadt.

