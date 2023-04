Il Maestro Messieri al XXXIV Festival Internazionale Forfest in Repubblica Ceca

Giovedì 27 aprile alle ore 17.00, presso la Concert Hall della Scuola d’Arte di Kojetín, per la XXXIV Edizione del prestigioso Festival Internazionale Forfest (Repubblica Ceca) il Maestro sammarinese Massimiliano Messieri e la concertista pesarese Patrizia Romanello presenteranno “Islands”, insieme a un nutrito programma di musiche minimaliste. Il concerto prevede infatti “Metamorphosis Two” di Philip Glass, “China Gates” di John Adams, “In a landscape” di John Cage, “Delique caelesti sumus omnes semine oriundi” di Lamberto Lugli e del Maestro sammarinese sarà eseguita in prima mondiale la “Sonata” per pianoforte oltre a “Fantasia” e “Fantasia No.2 – In viaggio con Patrizia”. Dopo i successi ottenuti alla Merkin Hall di New York, al Hot Air Music Festival di San Francisco, e alla Konzert Saal dello Joseph Haydn Konservatorium di Eisenstadt, Patrizia Romanello presenta la musica di Messieri per pianoforte anche in Repubblica Ceca. Compositore, direttore d’orchestra, fondatore e direttore musicale del MASKFEST - Festival Internazionale di Nuova Musica di San Marino, Massimiliano Messieri è pubblicato dalla Universal Edition di Vienna, dalla Da Vinci Edition di Osaka e dalla Ut Orpheus di Bologna. Vincitore di premi di composizione nazionali ed internazionali come il “2 Agosto” (Bologna, 1997), “100 note” (New York, 2006), “CMN” (Miami, 2013), “Hot Air Music Festival” (San Francisco, 2022), le sue partiture sono state eseguite in sale prestigiose come il Teatro Comunale di Bologna, la Sala delle Muse di Praga, Assembly Hall del Castello Arcivescovile di Kromeriz, Max M. Fisher Music Center di Detroit, Teatro Rossini di Pesaro, Accademia di Ungheria di Roma, St. Cecilia’s Concert Hall di Edimburgo, Philharmonic Concert Hall di Skopje, Teatro San Leonardo di Bologna, Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, Castello di Ettersburg di Weimar, Basilica del Sacro Cuore di Cracovia, “CCRMA” Stanford University, “KSFNM” Festival Kennesaw State University, “Grande Auditorium” del Museo Scriabin di Mosca e Merkin Hall di New York, per citarne solo alcune. Massimiliano Messieri è docente di teoria, ear training e esercitazioni orchestrali presso l’Istituto Musicale Sammarinese.

Cs - Massimiliano Messieri, Music Director MASKFEST, International Festival of New Music

