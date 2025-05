Il Maestro Messieri in Repubblica Ceca a rappresentare San Marino

Invitato per il sedicesimo anno consecutivo al Festival Internazionale Forfest il Maestro Massimiliano Messieri è partito per la Repubblica Ceca, dove domenica 4 maggio alle ore 16.00 presso il Museo d’Arte Moderna di Kromeriz per la XXXVI Stagione del festival rappresenterà San Marino con la sua opera “Vav” salmo per violoncello ed elettronica, composizione che sarà a breve pubblicata per la Universal Edition di Vienna anche nella versione per quartetto di violoncelli. La prima assoluta del Maestro sammarinese è stata ben accolta dal Forfest che l’ha subito divulgata al prestigioso ISCM Società Internazionale di Musica Contemporanea. La prima mondiale di “Vav” sarà eseguita dal concertista Nicola Baroni, docente di violoncello e pratica esecutiva contemporanea al Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi" di Milano. Compositore, direttore d’orchestra, fondatore e direttore artistico del Maskfest di San Marino, Massimiliano Messieri è vincitore del primo premio al concorso internazionale di composizione “2 Agosto” (Bologna, 1997), e selezionato alle call for score “100 note” (New York, 2006), “CMN” (Miami, 2013), “Hot Air Music Festival” (San Francisco, 2022), le sue partiture sono state commissionate ed eseguite presso prestigiose sale da concerto e festival di musica in Europa e negli Stati Uniti come la Mozarthaus di Vienna, la Palffì Concert Hall di Bratislava, il “Grande Auditorium” del Museo Scriabin di Mosca, la Sala delle Muse di Praga, la Philharmonic Concert Hall di Skopje, l’International Forfest Festival di Kromeriz, “Cracovia Sacra” a Cracovia, “ArtX Detroit” al Max M. Fisher Music Center a Detroit, “Hot Air Music Festival” in San Francisco, “CCRMA” Stanford University, KSFNM Festival di Atlanta, “Hole Memorial Auditorium” La Sierra University di Riverside, “Joseph Haydn Auditorium” di Eisenstadt, “Sala Rotonda delle Nazioni Unite” a Vienna, Merkin Concert Hall di New York, Steinway Concert Hall di Detroit. Messieri ha tenuto masterclass e lezioni di composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio di Musica di Cracovia, al Conservatorio di Musica “Mascagni” di Livorno, al DAMS Arte di Bologna, alla Kennesaw State University di Atlanta, all’Università di Edimburgo, all’Università IULM di Milano, a La Sierra University di Riverside e all’Illinois State University. Le sue composizioni, pubblicate e distribuite da Universal Edition Wien, UtOrpheus Edizioni di Bologna, Da Vinci Edition di Osaka e Ricordi di Milano, sono state incise per le etichette discografiche Amadeus Arte, Tactus, Da Vinci Classics, Discantica e Drycastle Records. Messieri è docente di Teoria e Esercitazioni Orchestrali presso l’IMS “Istituto Musicale Sammarinese”, Conservatorio di Musica della Repubblica di San Marino.