Il Maestro Messieri vincitore a San Francisco con la sua seconda Fantasia per pianoforte

Il Maestro Messieri vincitore a San Francisco con la sua seconda Fantasia per pianoforte.

La Fantasia No.2 “In viaggio con Patrizia” per pianoforte del Maestro Massimiliano Messieri ha vinto la selezione del “Call for Score” indetto dal prestigioso Conservatorio di Musica di San Francisco per partecipare al Festival Internazionale di Composizione “Hot Air Music Festival”. Domenica 6 marzo dalle ore 10:00 locali (a San Marino ore 19:00) sarà trasmesso il video della partitura del nostro compositore eseguita dalla concertista Patrizia Romanello, insieme ad altri trentadue compositori provenienti da tutto il mondo. La registrazione è stata effettuata lo scorso 18 febbraio grazie alla concessione gratuita della Sala da Concerto dell’Accademia Italiana del Sassofono e dell’Associazione “Le Muse” di Ostra Vetere. La Fantasia No.2 “In viaggio con Patrizia” che è stata eseguita in prima mondiale lo scorso dicembre a San Marino al Maskfest – Festival Internazionale di Nuova Musica di San Marino, è inserita nell’ultimo CD di Messieri, “Islands”, registrato proprio dalla Romanello per la Amadeus Arte e distribuito dalla Naxos. Domenica 6 marzo dalle ore 10:00 locali (a San Marino ore 19:00) sarà possibile vedere in live stream sul canale del “Hot Air Music Festival” trasmesso dal Conservatorio di Musica di San Francisco: https://sfcm.edu/performance-calendar/event/hot-air-music-festival-concert Massimiliano Messieri, compositore, direttore d’orchestra e direttore musicale del MASKFEST - Festival Internazionale di Nuova Musica di San Marino, è docente di Teoria e Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio di Musica di San Marino “Istituto Musicale Sammarinese”.

c.s.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: