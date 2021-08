Il Maestro Mogol in visita a San Marino Il più celebre autore di testi musicali italiano è stato ricevuto in Udienza dai Capitani Reggenti

I Capitani Reggenti S.E. Gian Carlo Venturini e S.E. Marco Nicolini hanno ricevuto oggi in Udienza a Palazzo Pubblico Giulio Rapetti, noto a tutti come Mogol. Mogol, che recentemente si è esibito a San Marino accompagnato dalla “Concert Band” è il più celebre autore di testi della musica italiana. I suoi oltre sessant’anni di attività lo hanno visto lavorare accanto ai più grandi cantanti e ai più famosi musicisti, dal mitico Lucio Battisti a Caterina Caselli, dall’Equipe 84, ai Dik Dik, da Fausto Leali a Mango, da Riccardo Cocciante al compianto concittadino Little Tony e poi Zucchero, Adriano Celentano e Umberto Tozzi. E molti molti altri ancora per un elenco di collaborazioni che è impossibile citare per intero così come è impossibile elencare tutti i riconoscimenti artistici, musicali, letterari, per l’attività sportiva (ricordiamo che è anche l’ideatore della Nazionale Cantanti che gli sono stati assegnati fino alle lauree ad honorem e all’onorificenza di Commendatore, conferitagli nel 2016 dal Presidente della Repubblica italiana. Mogol è in visita nella Repubblica di San Marino nel giorno successivo al suo compleanno, celebrazione citata anche dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati in occasione del suo saluto di introduzione. Prima dell’Udienza il Maestro Mogol ha firmato il libro degli ospiti illustri.

c.s. Segreteria di Stato Turismo

