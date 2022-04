Il Maestro Sammarinese Massimiliano Messieri in una delle cinque sale più importanti di New York

Non capita a tutti vedersi pubblicato sul cartellone di una delle cinque sale da concerto più importanti di New York, ma oggi venerdì 8 aprile questo è successo al Maestro sammarinese Massimiliano Messieri. Questa sera alle ore 19.30 di New York (da noi in piena notte) Messieri, eseguito dalla concertista Patrizia Romanello, presenta in prima americana tre composizioni del suo ultimo cd “Islands”, inciso dalla stessa Romanello e pubblicato lo scorso settembre da Amadeus Arte con la distribuzione della Naxos. Nonostante il successo ottenuto lo scorso mese al Hot Air Music Festival del Conservatorio di Musica di San Francisco, il successo del pubblico nella prova aperta di stasera (ora di New York) presso il Santuario del MOSA di Manhattan e i vari suoi precedenti concerti a Detroit, Atlanta, Mosca, Cracovia, Praga, Vienna, Milano e Roma, per citare solo alcune città, Messieri è particolarmente emozionato. La Grande Mela da sicuramente una certa eccitazione ma vedersi pubblicato alla pari di musicisti di fama mondiale non è da meno. Messieri è docente di Teoria e Esercitazioni Orchestrali presso l’Istituto Musicale Sammarinese.