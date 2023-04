Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di San Marino ospite dell'associazione San Marino-Italia

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di San Marino ospite dell'associazione San Marino-Italia.

Mercoledi 19 aprile si è svolta al Grand Hotel di San Marino, una serata molto partecipata con il nostro Socio Onorario il Prof. Corrado Petrocelli che ha accolto con sincero entusiasmo l'invito della Presidente Elisabetta Righi Iwanejko e del Consiglio Direttivo per dialogare con i soci e gli ospiti presenti su un tema di grande attualità: LA FORZA DELL'ASSOCIAZIONISMO IN TEMPO DI CRISI*IL VALORE DELLA RAPPRESENTANZA

É innegabile che l’associazionismo a San Marino abbia acquisito negli anni un rilievo sempre crescente, sia per il numero di associazioni di cui gode il nostro Paese sia per il numero di cittadini e residenti che partecipano a queste realtà. Tenendo conto delle tre categorie previste dal progetto di legge e di un campione di 121 associazioni iscritte alla Consulta, risulta che il 75% delle associazioni è di tipo socio-culturale, il 18% di tipo sanitario, socio-sanitario o assistenziale e il 7% è rappresentato dalle realtà che hanno fini solidaristici. "...La gravità del contesto economico e sociale in cui vive oggi il Paese richiede la mobilitazione di tutte le energie sane e attive per delineare un futuro di sviluppo diffuso e inclusivo-così afferma il Rettore-Il cosiddetto Terzo Settore può rappresentare una fonte importante di proposte e soluzioni poiché è costituito da persone con una rilevante sensibilità verso le esigenze e desideri della comunità.

Prendo spunto da quanto espresso e scritto in più occasioni dalla vostra presidente:"Le basi sulle quali si fonda l’Associazionismo sono democrazia, partecipazione, autoorganizzazione; non sono finalizzate al profitto, ma al benessere e all’interesse pubblico; per questo credo che la sua tutela, la sua difesa, il suo sviluppo rappresentino il solo antidoto alla desertificazione sociale, culturale e democratica." Le nostre Associazioni,- continua il Rettore- sia a San Marino che in Italia, rappresentano con la collaborazione dell'Università, importanti esperienze di vita economica, e restituiscono al territorio valori aggiunti sotto forma di progetti realizzabili, spazi, aggregazione, servizi; alcuni sono ormai veri incubatori di lavoro per i giovani di competenze, di formazione, spendibili sul mercato del lavoro anche profit. Il mondo del no profit deve essere costantemente pronto ad innovarsi, incentivando e favorendo le tante forme di volontariato presenti nella società civile".

Concetti approfonditi anche dall'Ambasciatore d'Italia a San Marino S.E. Sergio Mercuri nel suo apprezzatissimo intervento nel quale dichiara che:" l'associazionismo ha il pregio di contribuire all'incremento del capitale sociale". Il tema affrontato, approfondito dalla riconosciuta competenza del nostro Magnifico Rettore Petrocelli con ulteriori ed interessanti interventi anche da parte dei soci, in considerazione del grande interesse manifestato dai presenti all'evento, ha previsto prossime e significative iniziative della nostra associazione con l'Università di San Marino e l'Ambasciata d'Italia.

UFFICIO STAMPA SAN MARINO-ITALIA

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: