"Il Manto e il Velo e non solo”, fino al 30 giugno.

Fino al 30 giugno 2025, tutti i giorni anche festivi, negli orari 9 – 16.30 presso la Galleria Nazionale San Marino (Logge dei Volontari, Giardino dei Liburni, Città di San Marino), è ancora possibile visitare l’installazione collettiva "Il manto e il velo" e non solo! L’installazione in modo scenografico è allestita nella Vetrina, nel Bookshop e nell'Archivio Performativo della Galleria Nazionale San Marino, installazione ideata appositamente per mettere insieme i 403 elaborati creativi realizzati dai bambini di 25 classi di Scuola Elementare di San Marino, frutto dei 25 LABORATORI D'ARTE CONTEMPORANEA realizzati dalla Galleria Nazionale San Marino per la Scuola Elementare nell'anno scolastico 2024 - 2025. Le classi coinvolte: 3A Domagnano; 1A Fiorentino; 5A Dogana; 3B Domagnano; 4A Dogana; 2A Chiesanuova; 1A Falciano; 2 Faetano; 1B Serravalle; 1A Serravalle; 3A Faetano; 1B Falciano; 5A Borgo Maggiore; 5B Borgo Maggiore; 4A San Marino; 2A Domagnano; 2A Falciano; 5B Domagnano; 4A Domagnano; 2A San Marino; 5A Cailungo; 3° Cailungo; 2A Dogana; 4A Faetano; 3A Dogana; 1A Montegiardino. Ricordiamo il percorso Il Manto e il velo parte dall'osservazione di due opere della Collezione stabile d'Arte dello Stato: Madonna della Rosa 1661 di Elisabetta Sirani (esposta al Museo di Stato) e Boy with Bullet 1996 di Shirin Neshat (esposta presso la Galleria Nazionale). In modi diversi in due epoche differenti, entrambe le opere sono state ispiratrici di idee e concetti legati all'impegno sociale dell'arte per i diritti umani. I bambini erano guidati a riconoscere, ad apprendere, ad apprezzare e interiorizzare i simboli visivi con cui l'arte si esprime e a concettualizzare, anche attraverso il dialogo e la parola scritta. Poi veniva data loro la possibilità di elaborare creativamente, sperimentando l'esperienza con materiali di riciclo fantasiosi e impensati - perché l'arte si può fare con tutto! - , infine, dopo aver dato un titolo al proprio lavoro, ognuno di loro presentava il proprio elaborato creativo. L'ultima fase del percorso del laboratorio prevedeva l’esposizione in una grande collettiva di tutti gli elaborati: questo momento di restituzione collettiva è dunque parte del laboratorio stesso. L'installazione sarà visitabile anche nei giorni festivi e nei fine settimana fino al 30 giugno 2025, negli orari h 9 – 16.30. Il laboratorio e la mostra sono parte del programma di didattica museale per la scuola sammarinese. messo a punto dagli Istituti Culturali – Musei di Stato, di cui la Galleria Nazionale San Marino è parte. Il laboratorio è stato ideato e condotto da Marinella Giacobbi, (Volontaria per gli Istituti Culturali già insegnante di scuola elementare a San Marino) è coordinato, curato allestito, da Rita Canarezza ( operatore culturale Galleria Nazionale - Musei di Stato - Istituti Culturali ) coadiuvato da Elena Toccaceli giovane studentessa sammarinese in Antropologia, Religioni e Civiltà Orientali all'Università di Bologna.

c.s. Galleria Nazionale San Marino

