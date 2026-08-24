Il Marlù Dream Tour saluta l'Estate 2026 a Lerici: un grande successo di pubblico tra musica, emozioni, gioielli e sogni realizzati

Il Marlù Dream Tour saluta l’estate 2026 da Lerici. Dopo Margherita di Savoia e Montesilvano, il roadshow itinerante firmato Marlù ha scelto la città ligure per l’ultimo appuntamento estivo di un viaggio che ha attraversato l’Italia trasformando le piazze in luoghi di incontro, creatività, musica e partecipazione. Anche a Lerici il pubblico ha potuto vivere il percorso esperienziale ideato per raccontare il messaggio “Diversamente Tu”, tra le installazioni di Lorenzo Lunati che hanno accompagnato l'intero tour e che qui hanno trovato la loro cornice più suggestiva, con il mare a fare da sfondo naturale a un weekend dedicato ai sogni dei Marlù Dreamers. Una tappa che ha coinvolto Lerici andando oltre il palco e lo spettacolo: il Marlù Dream Tour ha portato la propria energia in una piazza della città mai utilizzata prima per eventi, abitualmente frequentata dai più giovani e che, per due giorni, si è trasformata in un nuovo punto di incontro, condivisione e partecipazione. ll sabato si è acceso con il grande live show, condotto da Andrea Prada che, insieme ad Alessia Pecchia, ha accompagnato sul palco Elena, Lorenzo, Luk3, Angie e i Breakfast Club insieme ai Breakfast Crew. Ma questa volta, sul palco, sono saliti anche i sogni del pubblico. Tanti ragazzi hanno avuto la possibilità di vivere da protagonisti una parte dello show e, grazie a La Pina, storica voce di Radio Deejay e ospite speciale della serata, alcuni di loro hanno potuto realizzare un piccolo, grande desiderio: incontrare da vicino i propri idoli. Un momento carico di emozione, tra sorrisi, abbracci e qualche lacrima di gioia, per una serata speciale e ancora più indimenticabile.

Un modo spontaneo e autentico di dare concretezza allo spirito del Marlù Dream Tour: creare occasioni in cui le persone possano incontrarsi, esprimersi e sentirsi parte di qualcosa. Un’energia che ha coinvolto non soltanto i più giovani. Il giorno successivo, sono stati gli stessi abitanti di Lerici a restituire a Marlù una delle immagini più belle del weekend: diverse signore hanno raccontato allo staff che il Dream Tour aveva “portato allegria a Lerici”. Poche parole, ma capaci di raccontare il senso di un progetto nato per entrare nelle città, incontrare le persone e lasciare un’emozione che possa continuare anche oltre la durata dell’evento. Il weekend è proseguito con la Marlù Dreamers’ House, dove ragazze, ragazzi e famiglie hanno potuto vivere una styling experience personalizzata insieme alle stylist Marlù, scoprendo le collezioni e trovando il gioiello più vicino al proprio stile e alla propria personalità. Un ringraziamento speciale va al Sindaco di Lerici, che ha accolto con entusiadmo il Marlù Dream Tour e ha voluto essere parte della serata salendo sul palco, all’Amministrazione comunale e a tutte le Forze dell’Ordine che hanno accompagnato con disponibilità e grande collaborazione l’arrivo della Dream City in città. Un supporto prezioso, che ha contribuito alla buona riuscita di un evento capace di animare Piazza Garibaldi e coinvolgere la città per un intero weekend. Con Lerici si conclude il capitolo estivo del Marlù Dream Tour 2026: tre città, tre esperienze differenti e quasi 10.000 persone incontrate lungo un percorso che da Margherita di Savoia è passato per Montesilvano, fino ad arrivare a Lerici.

Tre tappe accomunate dallo stesso filo conduttore: musica, stile e partecipazione, confermando la capacità del marchio di creare esperienze capaci di unire persone diverse attorno a valori comuni. Persone diverse per età, storie e provenienza che, nelle Marlù Dream City, hanno trovato uno spazio in cui incontrarsi, condividere le proprie passioni e riconoscersi nel messaggio “Diversamente Tu”. Un viaggio che ha lasciato energia, emozioni e ricordi nelle città attraversate e che, con la fine dell’estate, non smette di guardare al futuro. Quello di Lerici potrebbe quindi essere soltanto un arrivederci. Dopo il successo degli appuntamenti estivi, Marlù è già al lavoro sui prossimi sviluppi del Dream Tour, con la possibilità che il viaggio prosegua anche oltre l’estate. Un nuovo capitolo ancora tutto da scoprire, che potrebbe portare la Dream City verso nuove destinazioni e incontrare ancora una volta i suoi Marlù Dreamers. «Lerici è stata una conclusione bellissima per questa prima parte del viaggio. In tre tappe abbiamo incontrato quasi 10.000 persone, ma quello che mi porto a casa non sono soltanto i numeri. Sono i ragazzi emozionati sul palco, gli incontri con i loro artisti preferiti, le famiglie, le persone che il giorno dopo ci hanno fermato per dirci che avevamo portato allegria nella loro città. È esattamente quello che vorremmo fosse il Dream Tour: non semplicemente un evento, ma un’esperienza capace di creare incontri, emozioni e ricordi. Abbiamo salutato l’estate a Lerici, ma non necessariamente il Dream Tour. Continuate a seguirci, perché questo viaggio potrebbe riservare ancora qualche sorpresa.» commenta Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director di Marlù.

C.s. - Marlù







