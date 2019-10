Il “Marlù Love Tour” 2019 arriva in Campania, domenica riflettori accesi a Giuliano

Nuova tappa del viaggio tra emozioni, stati d’animo e sentimenti, lanciato dalle tre sorelle gioiello: Morena, Monica e Marta Fabbri. A Giuliano (NA) una giornata all'insegna dell'amore con il Love Books di Mapi Danna, il ballo e il canto della “Marlù TikTok Challenge”. Guest Star dello show i “DinsiemE”, la coppia più divertente del web: 600 ottantamila iscritti sul loro canale Youtube e più di 200 milioni di visualizzazioni per i loro video. Presenta e conduce Andrea Prada

San Marino, 18 ottobre 2019 - Dopo i successi Di Cattolica e Verbania, migliaia di ragazze e ragazze nelle piazze delle due città, più di 1 milione e mezzo di utenti unici a seguire sui sociale i due show, il “Marlù Love Tour” 2019, arriva in Campania. Domenica 20 ottobre riflettori accesi a Giugliano (Parco Commerciale Auchan ore – dalle 15.30), per ballare e cantare con la “Marlù TikTok Challenge” e scoprire emozioni e sentimenti con i Love Books di Mapi Danna.

Ospiti della tappa campana il duo di youtubers Dominick e Erick: in arte DinsiemE. Sono la coppia più simpatica e divertente del web, capaci di intrattenere i loro piccoli fan con le loro esilaranti gag. Amati da tutti i bambini partono da Palermo con un grande sogno e ora hanno raggiunto più di 680.000 iscritti e più di 200 milioni di visualizzazioni sul loro canale Youtube. Le loro 2 ultime canzoni hanno raggiunto milioni di views e sono già diventate delle hit della musica web. Durante il pomeriggio tutto il pubblico scoprirà a chi è dedicato il bellissimo Love Book che Mapi Danna ha scritto per i DinsiemE.

Il tour è un viaggio pensato per fare uscire da digitale e virtuale, rete, social e comunicazione on line. Il goal è trasformarli in momento di incontro reale tra persone: soprattutto tra giovani e adolescenti, momenti di condivisione dei valori più belli e importanti della vita attraverso le parole dei Youtuber e dei loro Love Book scritti da Mapi, trasformandoli in veri e propri testimonial di Valori e Messaggi d’amore che arrivano dritti al cuore del pubblico.

Infatti i social sono, ormai e per tutti, vere piattaforme di esperienze, azione e fruizione. Il “Marlù Love Tour” li conduce nelle piazze delle nostre città: e trasforma l’evento in una vera e propria Esperienza Emozionale carica di Valori.

A pensarlo e organizzarlo sono le tre sorelle gioiello “Marlù”: Morena, Monica, Marta Fabbri. Con loro la scrittrice e ideatrice di Love Books Mapi Danna, il creative communication manager Giancarlo Barletta e il direttore artistico della manifestazione Andrea Prada.

Comunicato stampa

Marlù Gioielli