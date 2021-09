Il Master in Medicina Geriatrica davanti agli Ecc.mi Capitani Reggenti Presentata alla Reggenza la decima edizione del master di secondo livello in Medicina Geriatrica che forma a San Marino medici di tutta Italia specializzati nella cura delle patologie legate all’invecchiamento

Si è svolta ieri a Palazzo Pubblico l’Udienza che a visto l’Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria presentare alle Loro Eccellenze, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, l’associazione e le sue molteplici attività, in primis in Master di secondo livello in Medicina Geriatrica che, dal 2012, ha creato a San Marino una formazione specialistica di base sulle patologie correlate all’invecchiamento e sul loro trattamento. Un progetto nato per fornire le nozioni essenziali della Medicina Geriatrica ai camici bianchi di tutta la penisola che operano quotidianamente con pazienti anziani e che oggi, a seguito dell’emergenza Covid, assume ancora più valore. Nata nel 2009 dall’idea di un gruppo di medici e operatori nel settore della sanità, l’ASGG ha avuto come primo presidente il compianto dott. Giancarlo Ghironzi, già primario e Direttore Sanitario dell'ospedale di Stato della Repubblica di San Marino.

La sua esperienza di lungo corso, il suo rigore scientifico, la sua passione hanno gettato solide basi per la nascita del Master che, in questi 10 anni, si è imposto nel panorama della formazione specialistica medica non solo per la prestigiosa rappresentatività di docenti provenienti da università ed istituzioni di eccellenza, ma anche per aver visto impegnati 165 medici. Di questi anche 15 sammarinesi, che, ottenendo gli insegnamenti del Master, hanno potuto perfezionare le proprie competenze specifiche, a beneficio dei loro pazienti, seguiti giornalmente nelle corsie d’ospedale, negli ambulatori o presso le civili abitazioni in territorio. “Questo semplice verbo “seguire”- caro a noi medici - che implica discrezione e rispetto verso la persona, è stata, ed è, l’altra e più consistente priorità dell’Associazione” così il presidente della Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria rivolgendosi ai Capi di Stato “anche in relazione al fatto che la medicina geriatrica ha compiuto e sta compiendo continuamente notevoli progressi, cui abbiamo cercato di coglierne gli aspetti più significativi in termini di conoscenza e di azioni strategiche conseguenti”.

Ad introdurre la cerimonia il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta, che ha più volte ricordato l’importanza del Master a livello internazionale e dell’Associazione a livello territoriale. Insieme al Dr. Carlo Renzini che del Master è il coordinatore alla Didattica presenti anche il Dr. Giovanni Zuliani, Università degli Studi di Ferrara, Direttore del Master, e due illustri luminari sammarinesi membri del comitato tecnico scientifico, il Dr Niksa Simetovic ed il Dr. Enrico Rossi. In attesa di diplomare i 18 studenti ad ora in corso e di vagliare le iscrizioni per la decima edizione il Dr Carlo Renzini esprime la soddisfazione dell’intero corpo docenti “È per noi una grande soddisfazione, ogni anno, ritrovarci in una sempre crescente progettualità. Grazie anche alla preziosa collaborazione dell’Università degli Studi di San Marino, il nostro lavoro associativo prosegue: condividiamo gli alti contenuti scientifici con l’Università di Ferrara che, grazie al Dr. Zuliani, sin dall’inizio ha palesato un esteso interesse verso la specifica branca medica e verso la singolarità storica del nostro paese.

Tutto ciò ha favorito, con il sostegno del Presidente del nostro comitato scientifico, il Prof. Domenico Cucinotta, le relazioni intraprese con prestigiose società medico-scientifiche da parte della ASGG con la SIGG (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria), l'AIP (Associazione Italiana di Psicogeriatria), la IAGG (International Association Gerontology Geriatric) e naturalmente la IAGG-ER (International Association Gerontology Geriatric European). È certo motivo d’orgoglio la dimensione extraterritoriale raggiunta, siamo particolarmente onorati per essere stati accolti negli organigrammi direttivi di questi ultimi, anche se il nostro punto d’osservazione principale è naturalmente rivolto all’interno del nostro tessuto sociale”.

