Il mercatino dei giocattoli usati dei bimbi della scuola dell’infanzia “Il Biancospino”.

In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia, che si celebra il 20 novembre di ogni anno, i bimbi della Scuola dell’Infanzia “Il Biancospino” di Borgo Maggiore hanno organizzato un mercatino dei giochi usati. Il “World Children Day” è una giornata di azione globale fatta dai bambini e dedicata ai bambini per diffondere una più ampia consapevolezza sulla protezione, promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a tutti i livelli. Durante il mercatino dei giocattoli, i bambini hanno potuto donare un loro gioco e in cambio ne hanno ricevuto uno portato dai compagni. Il mercatino dei giocattoli ha visto partecipare, oltre ai numerosi bambini, anche le loro famiglie, che si sono dimostrate ancora una volta disponibili a supportare i progetti didattici realizzati della Scuola. I piccoli alunni hanno voluto festeggiare tale ricorrenza riflettendo sull’importanza del diritto al gioco e al tempo libero, prestando tuttavia particolare attenzione anche al tema della solidarietà e dell’altruismo. Infatti, il ricavato del mercatino verrà devoluto interamente ai pazienti del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Padiglione 23 dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. I bimbi della Scuola “Il Biancospino”, attraverso la realizzazione del mercatino, hanno potuto approfondire il tema della lotta allo spreco, focalizzandosi sulla possibilità di riutilizzare i giocattoli usati, dando loro una nuova veste e una nuova finalità.

