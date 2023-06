Il mercato di venerdì 23 Giugno è spostato in Via dei Giacinti (WonderBay - Tiro a volo)

Si informa la cittadinanza che al fine di permettere la manifestazione di Basket "paly.fiba3x3"(la tappa sammarinese che fa parte del circuito ufficiale di "Estathé 3x3 Italia Streetbascket Circuit") richiesta dalla Federazione Sammarinese di Pallacanestro, il tradizionale mercato del venerdì mattina previsto nel parcheggio antistante il Multieventi Sport Domus di Serravalle, è trasferito a poca distanza, nel parcheggio del Tiro a Volo e del WonderBay (via dei Giacinti) e rispetterà gli orari 07:00 - 13:00. Ringraziamo anticipatamente i media per la condivisione di questa informazione e ci scusiamo per il disagio.

cs La Giunta di Castello di Serravalle