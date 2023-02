Il messaggio di buon lavoro che Libera ha inviato al nuovo Segretario del PD Elly Schlein

Una donna, con idee chiare, di sinistra, capace di contaminare con il suo entusiasmo tutti coloro che vogliono un mondo nuovo: questo sei per noi, Elly. Ti abbiamo seguito nella campagna per le primarie, col sorriso hai conquistato i cuori, con le idee hai conquistato le menti. Nel tuo progetto sei stata capace di mettere a sistema i grandi temi sui quali tanti fino a ieri si sono impegnati, ma rimanendo divisi nei propri gruppi di appartenenza. Tu sei riuscita a riunire chi ha messo al centro le battaglie per i diritti civili, con chi si batte per l’ambiente e i diritti sociali (una nuova giustizia sociale), tracciando le linee per definire una nuova società in cui ognuno sia messo nelle condizioni di vivere con dignità e di cogliere le opportunità alla pari. Per noi che viviamo nel Piccolo Stato, saranno innumerevoli le occasioni in cui la nostra politica si intreccerà con quella di un Patito Democratico chiaro nei suoi intenti, mosso dai antichi valori di solidarietà e giustizia e capace di interpretare il presente accettando le sfide che classi e categorie sociali, continuamente in evoluzione, fanno emergere, chiedendo risposte che contengano una prospettiva. Politiche che si intrecceranno sui grandi temi della pace, dell’autodeterminazione e del riequilibrio delle risorse fra i popoli, perché come te anche noi crediamo che l’uso della violenza non sia in grado di risolvere i conflitti, mentre tale possibilità risieda nella forza della ragione. Partendo dalle radici che il nostro Stato ha sempre alimentato noi crediamo che il negoziato rappresenti l’unica strada possibile per garantire pace e giustizia, sia questa nei conflitti armati, ma anche nelle sempre più forti, e spesso giustificate, tensioni che maturano fra nord e sud del mondo. Cara Elly, oggi le battaglie politiche più importanti si devono affrontare sul piano internazionale facendo crescere un fronte comune che, perseguendo comuni ideali, possa dipingere il quadro di un nuovo mondo. Tu sei per noi un punto di riferimento soprattutto per questo. Ecco perché intendiamo avere rapporti sempre più stretti con il Partito Democratico. Un abbraccio e buon lavoro

cs Libera – San Marino

